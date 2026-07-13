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Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:14

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

10 Temmuz tarihinde LGS sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, geleceğine yön verecek iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler ve velileri için en kritik viraj olan tercih maratonu resmen başladı. MEB tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile sürece yönelik bilgiler netleşti. Peki "2026 LGS tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek, nasıl yapılacak?" İşte e-Okul lise yerleştirme ekranı üzerinden yapılacak başvurunun detayları...

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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava katılan öğrenciler için tercih süreci bugün itibarıyla resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan LGS tercih kılavuzu ile birlikte adayların lise seçim maratonu ön plana çıktı. Böylece e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek sürece ilişkin tüm bilgiler gündeme geldi.

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılacak olan okul tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacaktır. Adaylar ve veliler için sistem 24 Temmuz 2026 tarihine kadar açık kalacaktır.

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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR? E-OKUL GİRİŞ EKRANI

Lise tercih işlemleri, öğrenci veya veli bilgileriyle e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra başvuru ekranı açılacaktır. Tercih listesini elektronik ortamda kaydeden öğrenciler bu süreçte okullarıyla birlikte entegre olarak süreçlerini yönetecek.

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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

İLK ZORUNLULUK: YEREL YERLEŞTİRME (ADRESE DAYALI) NEDİR?

Sistemde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ekranının açılabilmesi için öncelikle Yerel Yerleştirme ekranından tercih yapılması şarttır. LGS puanı ne kadar yüksek olursa olsun, ilk olarak ikamet adresine dayalı okul seçimi yapılmalıdır. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilir ve aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilir.

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, proje okulları ve mesleki teknik liselerin Anadolu teknik programlarına LGS puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Adayların bu grupta en fazla 10 okul tercih etme hakkı bulunur. Merkezi sınav puanlarının eşit olması durumunda, yerleştirme sırasıyla şu kriterlere göre yapılacaktır:

Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü,

Sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) yüksekliği,

8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı,

Tercih önceliği sırası,

Eşitlik bozulmazsa, doğum tarihine göre yaşı küçük olan öğrenci.

LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihten itibaren birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak

5-7 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 1. Nakil Tercih başvurularının alınması

10-12 Ağustos 2026: Yerleştirmeye esas 2. Nakil Tercih başvurularının alınması

17-26 Ağustos 2026: Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Nakil Komisyonu başvuruları

31 Ağustos - 3 Eylül 2026: Yatılılık başvurularının okul yönetimlerince alınması

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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