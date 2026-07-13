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LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!
Giriş Tarihi: 13.07.2026 08:14
LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!
10 Temmuz tarihinde LGS sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, geleceğine yön verecek iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler ve velileri için en kritik viraj olan tercih maratonu resmen başladı. MEB tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile sürece yönelik bilgiler netleşti. Peki "2026 LGS tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve bitecek, nasıl yapılacak?" İşte e-Okul lise yerleştirme ekranı üzerinden yapılacak başvurunun detayları...