LGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? MEB 2026 LGS Tercih Kılavuzu Açıkladı!

İLK ZORUNLULUK: YEREL YERLEŞTİRME (ADRESE DAYALI) NEDİR?

Sistemde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların ekranının açılabilmesi için öncelikle Yerel Yerleştirme ekranından tercih yapılması şarttır. LGS puanı ne kadar yüksek olursa olsun, ilk olarak ikamet adresine dayalı okul seçimi yapılmalıdır. Yerel yerleştirmede en fazla 5 okul seçilebilir ve aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul yazılabilir.