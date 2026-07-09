Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:25

MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

MEB bünyesinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin gözü, yaz tatili döneminin kritik idari süreci olan mazerete bağlı yer değiştirme takvimine çevrildi. Böylece "2026 Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusu ön plana çıktı. İşte başvuru ve tercih dönemi ile yer değiştirme sürecine dair detaylar...

  • ABONE OL
MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi ile, yasal gerekçelerle görev yerini değiştirmek isteyen eğitim görevlilerinin planlamaları şekillenecek. Yaz tatili sürecinde gerçekleşecek İl içi ve il dışı olarak iki farklı aşamadan oluşan süreç için Temmuz ayı ön plana çıktı. Eğitim camiasında çalışma durumunu doğrudan etkileyen tüm kritik tarihler ve kılavuz detayları adayların gündeminde yer aldı.

MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ VE İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvurularının ilk aşaması, hem il içi hem de iller arası başvurular için 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İl içi ilçe grupları arasında mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu yapacak öğretmenler için ikinci aşama başvuru süreci 27-29 Temmuz 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

Tercih işlemlerinin ardından il içi mazerete bağlı atamalar 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, 31 Temmuz 2026 tarihinde ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.

MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında ikinci aşama başvuru işlemleri 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

İl dışı mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları ise 11 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenler için tebligat ve ilişik kesme işlemleri 12 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan elektronik başvuru formu üzerinden yapılacak. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA