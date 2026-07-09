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MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.07.2026 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 12:25
MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?
MEB bünyesinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin gözü, yaz tatili döneminin kritik idari süreci olan mazerete bağlı yer değiştirme takvimine çevrildi. Böylece "2026 Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?" sorusu ön plana çıktı. İşte başvuru ve tercih dönemi ile yer değiştirme sürecine dair detaylar...