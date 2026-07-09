MEB 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi | Öğretmen il içi ve il dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2026 Öğretmen Yer Değiştirme Takvimi ile, yasal gerekçelerle görev yerini değiştirmek isteyen eğitim görevlilerinin planlamaları şekillenecek. Yaz tatili sürecinde gerçekleşecek İl içi ve il dışı olarak iki farklı aşamadan oluşan süreç için Temmuz ayı ön plana çıktı. Eğitim camiasında çalışma durumunu doğrudan etkileyen tüm kritik tarihler ve kılavuz detayları adayların gündeminde yer aldı.