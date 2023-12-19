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Haberler Fotohaber MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı
Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:41

MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

Ortaokul ve liselerde yapılacak olan sınavlara yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından erişime açılan ortak yazılı sınav örnek soruları, öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirecek. Binlerce öğrenci, kitapçık sayesinde sınavda çıkabilecek sorular hakkında fikir sahibi olabilecek. Bu noktada "2023 MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden indirilir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, MEB 2.ortak sınav örnek soru kitapçığı ODSGM ekranı

MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

Son dakika MEB örnek soruları erişime açıldı. Bakanlık duyurusuyla ortaokul ve liselerde yapılacak olan birinci dönem 2. Sınavlarına yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Binlerce ortaokul ve lise öğrencisi ''Ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden indirilir?'' sorusunu gündeme taşıdı. İşte, MEB ile 2023 ortak sınav örnek soru kitapçığı 2023 PDF indirme ODSGM ekranı!

MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Örnek soru kitapçıkları her sınıf düzeyinde hazırlanmış olup soruların çözüm videoları öğrencilerin erişimine açıldı.

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MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

Yayımlanan örnek soru kitapçıkları öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşırken örnek sorular, Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "...tüm sınavlar cevaplarını öğrencilerin oluşturduğu..." ifadesinin öğrenciler tarafından daha net anlaşılması amacıyla hazırlandı. Ayrıca örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklardır.

Örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Temel eğitim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaöğretim örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, sınav tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.

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