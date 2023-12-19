Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:41

MEB 2.ORTAK SINAV ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl indirilir? ODSGM ekranı

Ortaokul ve liselerde yapılacak olan sınavlara yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından erişime açılan ortak yazılı sınav örnek soruları, öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini daha verimli hale getirecek. Binlerce öğrenci, kitapçık sayesinde sınavda çıkabilecek sorular hakkında fikir sahibi olabilecek. Bu noktada "2023 MEB ortaokul ve lise örnek soru kitapçığı nasıl ve nereden indirilir?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, MEB 2.ortak sınav örnek soru kitapçığı ODSGM ekranı