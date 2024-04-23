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Haberler Fotohaber MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 06:20

MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Öğrencilerin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru dağılımı nasıl olacak sorularına yanıt geldi. Ortak sınav takvimi araştırılıyordu. Bakanlık ortak sınav takvimini paylaştı. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri belli oldu. MEB ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 ikinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri

MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ortak sınavlara ilişkin açıklama yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavlar ne zaman sorusuna yanıt verdi. 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2. dönem 2. yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurmuştu. İşte, 2. dönem 2. yazılı sınav tarihleri...

MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2'nci dönem 2'nci ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Sınavlar 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'inci dönem 2'nci ortak yazılı sınavlarının 27 Mayıs - 7 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav' 2 Haziran 2024 tarihinde; 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)' ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Bu sebeple 8 ve 12'nci sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem 2'nci yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

2. DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORU VE KONULARI YAYINLANDI MI?

Ortak sınav soru ve konu dağılımları henüz yayınlanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2. yazılı örnek soruları https://odsgm.meb.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

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