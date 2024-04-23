MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

2. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2'nci dönem 2'nci ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin 2'nci dönem 2'nci ortak sınavları bir hafta öne çekildi. Sınavlar 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.