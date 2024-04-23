Giriş Tarihi: 23.04.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
06:20
MEB 2.ORTAK SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ! Okullarda ikinci dönem ortak sınavlar ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Öğrencilerin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru dağılımı nasıl olacak sorularına yanıt geldi. Ortak sınav takvimi araştırılıyordu. Bakanlık ortak sınav takvimini paylaştı. Bakanlık tarafından bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri belli oldu. MEB ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2024 ikinci dönem ikinci ortak sınav tarihleri