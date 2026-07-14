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Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:33

MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılmayı hedefleyen öğretmen adaylarının gireceği 2026 MEB-AGS için sınav takvimi güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan tarih değişikliğinin ardından AGS ve ÖABT oturumlarının uygulanacağı gün ile sonuçların açıklanacağı tarih yeniden belirlendi. Peki, MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, güncel sınav takvimi…

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MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

Öğretmen adaylarının katılacağı 2026 MEB-AGS için başvuru ve geç başvuru süreci tamamlandı. Sınava hazırlanan adaylar, ÖSYM tarafından güncellenen takvim doğrultusunda sınav günü planlamalarını yapacak. Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı gün uygulanacak.

MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

2026 AGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü yapılacak. Akademi Giriş Sınavı oturumu saat 10.15'te başlayacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi de aynı gün gerçekleştirilecek.

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MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

MEB AGS SINAV TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ?

2026 MEB-AGS'nin ilk açıklanan sınav tarihi 12 Temmuz'du. Ancak ÖSYM, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sınav takvimini güncelledi. Bu doğrultuda AGS ve ÖABT oturumlarının 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılmasına karar verildi.

MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Sınava giriş belgeleri erişime açıldığında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden belgelerini görüntüleyebilecek. Belgede adayın sınava gireceği bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

2026 AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre 2026 MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

2026 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (MEB-AGS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

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