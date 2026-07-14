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MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!
Giriş Tarihi: 14.07.2026 10:33
MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!
Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine katılmayı hedefleyen öğretmen adaylarının gireceği 2026 MEB-AGS için sınav takvimi güncellendi. ÖSYM tarafından yapılan tarih değişikliğinin ardından AGS ve ÖABT oturumlarının uygulanacağı gün ile sonuçların açıklanacağı tarih yeniden belirlendi. Peki, MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, güncel sınav takvimi…