MEB-AGS sınavı ne zaman yapılacak? 2026 AGS ve ÖABT tarihi değişti!

Öğretmen adaylarının katılacağı 2026 MEB-AGS için başvuru ve geç başvuru süreci tamamlandı. Sınava hazırlanan adaylar, ÖSYM tarafından güncellenen takvim doğrultusunda sınav günü planlamalarını yapacak. Akademi Giriş Sınavı ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi aynı gün uygulanacak.