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Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:11

MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini duyurdu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yıl içindeki tatil dönemleri netleşirken, MEB ara tatil tarihleri de takvimde yerini aldı. Birinci ve ikinci dönem arasında uygulanacak kısa dinlenme aralıklarıyla birlikte MEB ara tatil tarihleri aileler tarafından yakından takip edilecek. İşte, 2026-2027 yılı takvimi…

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MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yeni takvimle birlikte okulların açılacağı tarih, dönem başlangıçları, yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri kesinleşti. Öğrencilerin yıl içindeki dinlenme dönemlerini gösteren ara tatil tarihleri, birinci ve ikinci dönem için ayrı ayrı açıklandı.

MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

MEB ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

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MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. Böylece öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinin ardından yaz tatiline kadar eğitimlerine devam edecek.

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