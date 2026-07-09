MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yeni takvimle birlikte okulların açılacağı tarih, dönem başlangıçları, yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri kesinleşti. Öğrencilerin yıl içindeki dinlenme dönemlerini gösteren ara tatil tarihleri, birinci ve ikinci dönem için ayrı ayrı açıklandı.