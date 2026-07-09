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MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 09.07.2026 10:11
MEB Ara tatil tarihleri belli oldu: 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini duyurdu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler için yıl içindeki tatil dönemleri netleşirken, MEB ara tatil tarihleri de takvimde yerini aldı. Birinci ve ikinci dönem arasında uygulanacak kısa dinlenme aralıklarıyla birlikte MEB ara tatil tarihleri aileler tarafından yakından takip edilecek. İşte, 2026-2027 yılı takvimi…