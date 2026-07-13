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Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:24

MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

MEB tarafından 2026 LGS tercih döneminde öğrenci ve velilere dijital rehberlik etmek amacıyla geliştirilen "Rota Maarif" platformu resmen hizmete açıldı. Sınav sonuçlarının ilan edildiği 10 Temmuz itibarıyla erişilebilir olan bu yeni kurumsal sistem ile puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul özellikleri bilgileri kolayca sorgulanabilecek. Böylece "Rota Maarif ile LGS tercihleri nasıl yapılır ?" sorusu ön plana çıktı. İşte detaylar...

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MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte adayların en doğru liseleri listelerine ekleyebilmeleri için yapay zeka destekli "Rota Maarif" rehberliği sistemini kullanıma sundu. e-Okul ile entegre çalışan sistem ile adaylar; okul türü, il, ilçe, kontenjan durumu, fiziki imkanlar ve çeşitli kriterlere göre araştırma yaparak tercih listelerini daha bilinçli şekilde yapabilecek. Böylece Rota Maarif platformu hakkındaki tüm bilgiler ön plana çıktı.

MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

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MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

MEB İLE ROTA MAARİF EKRANI AÇILDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif sistemi, LGS tercih sürecinde öğrencilerin kullanımına sunuldu. Platform, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir dijital ortamda toplamak amacıyla hazırlandı.

Öğrenciler ve veliler, sistem üzerinden okul araştırması yaparak tercih öncesinde kendileri için uygun seçenekleri değerlendirebilecek.

MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ ROTA MAARİF İLE NASIL YAPILACAK?

Rota Maarif, doğrudan tercih işlemlerinin yapıldığı ekran değil, öğrencilerin tercih öncesinde okul araştırması yapmasına yardımcı olan bir rehber platform olarak kullanılacak. Adaylar sistem üzerinden kendilerine uygun liseleri inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek.

LGS tercih işlemleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen takvim doğrultusunda e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

ROTA MAARİF ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLECEK?

Rota Maarif platformunda öğrencilerin lise tercihlerinde ihtiyaç duyabileceği birçok bilgi yer alacak. Sistem üzerinden;

- Okulların bulunduğu il ve ilçe bilgileri,
- Okul türleri,
- Kontenjan bilgileri,
- Eğitim imkanları,
- Fiziki özellikler,
- İletişim bilgileri,
- Pansiyon durumu

gibi detaylar görüntülenebilecek.

MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

LİSE TERCİHİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, LGS tercih sürecinde öğrencilerin yalnızca sınav puanına göre karar vermemesi gerektiğini belirtiyor. Tercih yapılırken öğrencinin yüzdelik dilimi, okulun geçmiş yıllardaki yerleştirme bilgileri, eğitim olanakları ve ulaşım şartlarının da değerlendirilmesi gerekiyor.

Rota Maarif üzerinden elde edilen bilgiler, öğrencilerin kendilerine uygun tercih listesi hazırlamasına yardımcı olacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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