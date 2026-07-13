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MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.07.2026 11:24
MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?
MEB tarafından 2026 LGS tercih döneminde öğrenci ve velilere dijital rehberlik etmek amacıyla geliştirilen "Rota Maarif" platformu resmen hizmete açıldı. Sınav sonuçlarının ilan edildiği 10 Temmuz itibarıyla erişilebilir olan bu yeni kurumsal sistem ile puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul özellikleri bilgileri kolayca sorgulanabilecek. Böylece "Rota Maarif ile LGS tercihleri nasıl yapılır ?" sorusu ön plana çıktı. İşte detaylar...