MEB ile Rota Maarif tercih ekranı açıldı! 2026 LGS tercihleri Rota Maarif ile nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 LGS tercih döneminin başlamasıyla birlikte adayların en doğru liseleri listelerine ekleyebilmeleri için yapay zeka destekli "Rota Maarif" rehberliği sistemini kullanıma sundu. e-Okul ile entegre çalışan sistem ile adaylar; okul türü, il, ilçe, kontenjan durumu, fiziki imkanlar ve çeşitli kriterlere göre araştırma yaparak tercih listelerini daha bilinçli şekilde yapabilecek. Böylece Rota Maarif platformu hakkındaki tüm bilgiler ön plana çıktı.