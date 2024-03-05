Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
15:43
MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!
Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yeni müfredat için açıklama geldi. Bakan Tekin'in son yılların en kapsamlı müfredat değişikliği olarak nitelendirdiği düzenlemenin çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylarının paylaşılacağını açıkladı. Yeni müfredat için heyecanla bekleyen öğretmenler, öğrenciler ve veliler detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. Gözler yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihlere çevrildi. Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? İşte detaylar