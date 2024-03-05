MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

MATEMATİK DERSİNDEN BAZI KONULAR ÇIKARILDI MI?

Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor.