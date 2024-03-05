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Haberler Fotohaber MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:43

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

Millî Eğitim Bakanlığı'ndan yeni müfredat için açıklama geldi. Bakan Tekin'in son yılların en kapsamlı müfredat değişikliği olarak nitelendirdiği düzenlemenin çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki günlerde kamuoyuyla detaylarının paylaşılacağını açıkladı. Yeni müfredat için heyecanla bekleyen öğretmenler, öğrenciler ve veliler detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. Gözler yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihlere çevrildi. Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? İşte detaylar

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

Millî Eğitim Bakanlığı yeni müfredat düzenlemesinin müjdesini verdi. 2024 yılı içerisinde okullarda uygulanacak değişimin detaylarını paylaşılacak. Bakan, çalışmanın yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayında sonra yayınlanacağını belirtti. Peki, MEB müfredat değişikliği ne zaman uygulanacak?

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ 2024 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında geçerli olacak müfredat için hazırlıklarının tamamına yakınının bittiğinin belirtti.

Bakan Tekin, yeni müfredatın hayata geçirileceği tarih için: "Müfredat yeni öğretim yılına yetişecek," dedi.

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MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

YENİ MÜFREDAT KAÇINCI SINIFLARDA UYGULANACAK?

Bakan Tekin konuşmasında yeni müfredatın ilk uygulamaya gireceği sene bazı sınıf düzeylerini kapsayacağını belirtti:

"1-5 ve 9. sınıfla başlayacağız bu yıl. Müfredat dediğimiz şey ortak, zorunlu, herkeste standart olan dersler. Yeni eğitim öğretim yılına yetişecek. Talim Terbiye Kurulu'nun onayından sonra yayınlayacağız. 1-5 ve 9'da önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

MATEMATİK DERSİNDEN BAZI KONULAR ÇIKARILDI MI?

Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor.

MEB MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ || Bakan Tekin açıkladı: Okullarda yeni düzenleme ne zaman uygulanacak? 1,5 ve 9. sınıflar dikkat!

Bizim önemsediğimiz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredatı ortaya koyacak."

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