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Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:13

MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. İl içi ve iller arası tayin sürecinde başvuru tarihleri yeniden düzenlenirken bazı sınırlamalar da kaldırıldı. Peki, İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman? İşte, MEB güncel takvimi…

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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinde uygulanacak takvimi yeniden düzenledi. İl içi ve iller arası tayin sürecinde ön başvuru süresi uzatılırken tercih ve atama tarihleri de duyuruldu.

MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

İL İÇİ MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

İl içi mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 3-4 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak. Atama işlemleri ise 5 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuru süresi, 31 Temmuz 2026 saat 12.00'ye kadar uzatıldı.

Daha önce 13-24 Temmuz tarihleri arasında ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin başvuruları geçerli olacak. Bu öğretmenlerin yeniden başvuru yapmasına veya ek bir işlem gerçekleştirmesine gerek olmayacak.

GÜNCELLENEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ.

MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

İLLER ARASI TAYİN TERCİH VE ATAMA TARİHLERİ

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan veya başvurusu reddedilen öğretmenler için takvim yeniden düzenlendi.

Buna göre tercih başvuruları 6-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. İller arası atamalar ise 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İller arası ön başvurusu daha önce onaylanan öğretmenlerin de yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. MEB'in resmî duyurusuna göre mevcut başvurular geçerliliğini koruyacak.

2026 YILI YAZ TATİLİ ÖĞRETMENLERİN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

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