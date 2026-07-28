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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.07.2026 16:13
MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. İl içi ve iller arası tayin sürecinde başvuru tarihleri yeniden düzenlenirken bazı sınırlamalar da kaldırıldı. Peki, İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman? İşte, MEB güncel takvimi…