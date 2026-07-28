MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimini güncelledi! İl içi ve iller arası tayin başvuruları ne zaman?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre il içi ve iller arası mazerete bağlı yer değiştirme ön başvuru süresi, 31 Temmuz 2026 saat 12.00'ye kadar uzatıldı.

Daha önce 13-24 Temmuz tarihleri arasında ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin başvuruları geçerli olacak. Bu öğretmenlerin yeniden başvuru yapmasına veya ek bir işlem gerçekleştirmesine gerek olmayacak.

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