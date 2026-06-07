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Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:44

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 (6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf) | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği ortak sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin gireceği ülke geneli ortak yazılı sınavların tarihleri netleşti.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

Ortak sınavlar, öğrencilerin derslerdeki kazanımlarını ölçmek ve sınav uygulamalarında ülke genelinde birlik sağlamak amacıyla düzenleniyor. 2026-2027 eğitim yılında hangi sınıflarda hangi derslerden ortak sınav yapılacağı ve sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği MEB takvimiyle birlikte ortaya çıktı.

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

ÜLKE GENELİ ORTAK YAZILI SİNAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Millî Eğitim Bakanlığınca, 2026-2027 eğitim öğretim programı ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacak dersler ve sınav seçildi.

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

2026-2027 ORTAK SINAV TAKVİMİ 1. DÖNEM

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI

6. Sınıf Matematik 11 Kasım 2026 Çarşamba
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 12 Kasım 2026 Perşembe

1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI

7. Sınıf Türkçe 5 Ocak 2027 Salı
9. Sınıf Matematik 6 Ocak 2027 Çarşamba

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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

2026-2027 ORTAK SINAV TAKVİMİ 2. DÖNEM

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI

7. Sınıf Matematik 6 Nisan 2027 Salı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7 Nisan Çarşamba

2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARI

6. Sınıf Türkçe 8 Haziran 2027 Salı
10. Sınıf Matematik 9 Haziran 2027 Çarşamba

MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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