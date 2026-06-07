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MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 (6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf) | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.09.2026 11:44
MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 (6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf) | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?
2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin merakla beklediği ortak sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin gireceği ülke geneli ortak yazılı sınavların tarihleri netleşti.