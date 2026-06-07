MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2026 (6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf) | MEB 1. ve 2. dönem ortak sınavları ne zaman?

Ortak sınavlar, öğrencilerin derslerdeki kazanımlarını ölçmek ve sınav uygulamalarında ülke genelinde birlik sağlamak amacıyla düzenleniyor. 2026-2027 eğitim yılında hangi sınıflarda hangi derslerden ortak sınav yapılacağı ve sınavların hangi tarihlerde gerçekleştirileceği MEB takvimiyle birlikte ortaya çıktı.