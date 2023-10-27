MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav tarihleri 2023 – 2024 araştırılıyor. Bu yıl itibariyle ortaokul ve liselerde sınavlar ortak yapılmaya başlanacakken, bazı derslerde barajlar değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerini güncellerken, sınavlara az bir süre kaldı. ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak ele alacak. Peki, MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?