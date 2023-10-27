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Haberler Fotohaber MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:11 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:11

MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB ortak sınav tarihleri 2023 – 2024 araştırılıyor. Bu yıl itibariyle ortaokul ve liselerde sınavlar ortak yapılmaya başlanacakken, bazı derslerde barajlar değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, ortak sınav haftası tarihlerini güncellerken, sınavlara az bir süre kaldı. ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak ele alacak. Peki, MEB 1. dönem ortak sınavları ne zaman yapılacak?

MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

Ortak sınav tarihleri ne zaman başlıyor sorusu yanıt arıyor. Türkçe ve matematik derslerinde ikinci yazılı sınavlar ülke genelinde ortak sınav olarak yapılacakken, sınavlara az bir süre kaldı. İşte, ortak sınav tarihleri 2023 - 2024

MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

ORTAK SINAV NEDİR, NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

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MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

ORTAOKUL VE LİSELERDE ORTAK SINAV TEST Mİ YAZILI MI YAPILACAK?

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak

MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

UYGULAMA SINAVLARI DA OLACAK

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.

MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

YENİ ORTAK SINAV TAKVİMİ

2023-2024 eğitim öğretim yılı;

1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında,

1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023 - 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır." denildi.

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