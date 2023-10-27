MEB 1. DÖNEM ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 – 2024: Tarihler değişti! Ortaokul ve liselerde MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?

UYGULAMA SINAVLARI DA OLACAK

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.

81 ilde ortak yazılı sınav yapılacak ders ve tarihler geçen hafta açıklanmıştı. O sınavlar da çoktan seçmeli olacak.