MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ortak sınav takvimi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öğrencilerin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak? Sorularının yanıtları gelmeye başladı. Ortak sınav takvimi araştırılırken Bakanlıktan ortak sınav takvimi gecikmedi. Bakanlık tarafından bu yıl il kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri, soru sayısı ve konu dağılım tabloları yayımlandı. MEB ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak? İşte 2023 birinci dönem ikinci ortak sınavları detayları