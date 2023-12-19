MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, sınav tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.

Bakanlığın yeni açıklamasında ortak sınavların ne zaman yapılacağına ve soru dağılım tablolarına yer verildi. Buna göre 6.sınıfların soru sayısı 16, 9.sınıfların soru sayısı 20'den oluşacak.

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız