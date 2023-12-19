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Haberler Fotohaber MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 10:39

MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ortak sınav takvimi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Öğrencilerin merakla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ortak sınavlar ne zaman yapılacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak? Sorularının yanıtları gelmeye başladı. Ortak sınav takvimi araştırılırken Bakanlıktan ortak sınav takvimi gecikmedi. Bakanlık tarafından bu yıl il kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınavların tarihleri, soru sayısı ve konu dağılım tabloları yayımlandı. MEB ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak? İşte 2023 birinci dönem ikinci ortak sınavları detayları

MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), ortak sınavlara ilişkin takvimi yayımladı. Bakanlık açıklamasında ortak sınavların ne zaman olduğunu açıklarken aynı zamanda da konu ve soru dağılım tablolarını ilan etti. Öğrencilerin aklında olan "ortak sınavlar ne zaman başlayacak, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?" sorularının cevabı detaylarda…

MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

MEB Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ortak yazılı sınavları 1-2 Kasım tarihlerinde 7'nci sınıf öğrencileri için matematik, 10'uncu sınıflar için ise coğrafya derslerinden yapılmıştı. İkinci ortak sınavlar bu ay içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilecek.

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MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yaptığı açıklamada, sınav tarihlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

6.sınıflar Türkçe ve Matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9.sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ortak sınava girecek.

Bakanlığın yeni açıklamasında ortak sınavların ne zaman yapılacağına ve soru dağılım tablolarına yer verildi. Buna göre 6.sınıfların soru sayısı 16, 9.sınıfların soru sayısı 20'den oluşacak.

6. sınıf Türkçe dersi (Anka Kuşu Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Türkçe dersi (MEB Yayınları) konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

6. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız.

9. sınıf Matematik dersi konu soru dağılım tablosu için tıklayınız

MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

ORTAK SINAVA GİRMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. İl ve ilçe mazeret sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak.

MEB ORTAK SNAV TAKVİMİ AÇIKLANDI! Okullarda ortak sınavlar ne zaman başlıyor, soru sayısı ve konu dağılımı nasıl olacak?

MEB ORTAK SINAVLAR İÇİN AÇIKLAMA YAPTI!

Diğer taraftan daha önce açıklandığı üzere ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmezken, ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içinde telafi değerlendirmeleri yapılacak ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

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