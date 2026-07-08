MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

2026- 2027 ORTAOKUL KAYIT OKULU NASIL ÖĞRENİLİR?

Veliler, öğrencinin kayıtlı olduğu ortaokulu e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. Bunun için e-Devlet arama alanına "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" yazılması gerekiyor.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

e-Devlet Kapısı'na giriş yapılır.

Arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" yazılır.

Millî Eğitim Bakanlığı hizmeti seçilir.

Öğrencinin adrese göre kayıt yaptıracağı okul bilgisi görüntülenir.

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!