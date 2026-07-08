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MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:57
MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt süreci velilerin gündeminde yer alıyor. MEB ortaokul kayıtları sürecinde veliler, çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini e-Devlet' te yer alan adrese dayalı kayıt okulu sorgulama hizmeti üzerinden kontrol edebilecek. Peki, MEB ortaokul kayıtları nasıl yapılır? İşte, kayıt süreci detayları…