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Giriş Tarihi: 08.07.2026 10:57

MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için kayıt süreci velilerin gündeminde yer alıyor. MEB ortaokul kayıtları sürecinde veliler, çocuklarının hangi okula yönlendirildiğini e-Devlet' te yer alan adrese dayalı kayıt okulu sorgulama hizmeti üzerinden kontrol edebilecek. Peki, MEB ortaokul kayıtları nasıl yapılır? İşte, kayıt süreci detayları…

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MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

İlkokuldan ortaokula geçecek öğrenciler için kayıt işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı'nın e-Kayıt sistemi üzerinden yürütülüyor. MEB ortaokul kayıtları sürecinde öğrencinin MERNİS'te kayıtlı adres bilgisi esas alınıyor. MEB ortaokul kayıtları kapsamında kayıt okulu, e-Devlet'teki sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.

MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

MEB ORTAOKUL KAYITLARI NASIL YAPILIR?

MEB ortaokul kayıtları, adrese dayalı e-Kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak yapılıyor. Ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için okul yerleştirmesinde, öğrencinin MERNİS'te bulunan yerleşim yeri adresi dikkate alınıyor.

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MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

2026- 2027 ORTAOKUL KAYIT OKULU NASIL ÖĞRENİLİR?

Veliler, öğrencinin kayıtlı olduğu ortaokulu e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabiliyor. Bunun için e-Devlet arama alanına "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" yazılması gerekiyor.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenebilir:

  • e-Devlet Kapısı'na giriş yapılır.
  • Arama bölümüne "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" yazılır.
  • Millî Eğitim Bakanlığı hizmeti seçilir.
  • Öğrencinin adrese göre kayıt yaptıracağı okul bilgisi görüntülenir.

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MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

ORTAOKUL KAYDI İÇİN OKULA GİTMEK GEREKİYOR MU?

Adrese dayalı e-Kayıt sisteminde okul yerleştirmesi merkezi olarak yapıldığı için kayıt okulunun belirlenmesi aşamasında velilerin ayrıca okul müdürlüğüne başvuru yapması gerekmiyor. Ancak kayıt okulunun öğrenilmesinin ardından okul yönetiminin duyuruları takip edilmeli.

MEB Ortaokul kayıtları nasıl yapılır? 2026- 2027 adrese dayalı okul sorgulama ekranı

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

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