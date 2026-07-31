MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

5. VE 9. SINIFLARA REHBERLİK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9. sınıfları için yeni okul ortamına yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlenecek. Pansiyonda kalacak öğrencilere de okulun işleyişi ve eğitim sürecine ilişkin rehberlik sağlanacak