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Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 15:10

MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

Yaz tatili devam ederken öğrenciler ve veliler yeni eğitim yılı için hazırlıklara başladı. MEB'in yayımladığı çalışma takviminde okulların açılacağı günün yanı sıra uyum haftası ve ara tatil tarihleri de yer aldı. Peki, 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak? İşte, MEB güncel takvimi…

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MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak takvimi duyurdu. Açıklamayla birlikte öğrencilerin ders başı yapacağı tarih, uyum eğitimleri ve dönem içindeki tatiller netleşti.

MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB takvimine göre yaz tatili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yeni eğitim yılına bu tarihte başlayacak.

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MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, diğer sınıflardan önce okulla buluşacak. Uyum haftası 7 Eylül Pazartesi başlayacak ve 11 Eylül Cuma günü tamamlanacak.

MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

5. VE 9. SINIFLARA REHBERLİK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9. sınıfları için yeni okul ortamına yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlenecek. Pansiyonda kalacak öğrencilere de okulun işleyişi ve eğitim sürecine ilişkin rehberlik sağlanacak

MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

2026-2027 OKUL TATİLLERİ

İlk ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Sömestr tatili 25 Ocak'ta başlayarak 5 Şubat 2027'de sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak.

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MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?

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