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MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?
Giriş Tarihi: 31.07.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 15:10
MEB yeni eğitim yılı takvimini açıkladı! 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak?
Yaz tatili devam ederken öğrenciler ve veliler yeni eğitim yılı için hazırlıklara başladı. MEB'in yayımladığı çalışma takviminde okulların açılacağı günün yanı sıra uyum haftası ve ara tatil tarihleri de yer aldı. Peki, 2026-2027 okullar ne zaman açılacak, ders zili hangi gün çalacak? İşte, MEB güncel takvimi…