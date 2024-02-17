MEB’den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

Halihazırda 180 gün olan çalışma takvimi kar tatilleri, hava muhalefeti ve tatil öncesi ve sonrası dönemlerin verimsizliği nedeniyle 160 güne kadar düşüyor. Ancak Hollanda, Japonya, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerin eğitim planlarında bu süre 200 ve üsüne ulaşmış durumda.