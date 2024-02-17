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Haberler Fotohaber MEB'den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...
Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 14:02

MEB'den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

Yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler ikinci dönem derslerine odaklanırken Nisan ara tatili için geri geri sayım başladı. 2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre işleyen süreçte MEB'den yeni bir karar geldi. İlkokuldan lise kademesine milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o kararla birlikte iş ve tatil süreleri değişiyor. 'Ara tatil kalktı mı' sorusu bu kapsamda yanıtlandı. İşte, yeni takvimde yer alan 200 gün detayı…

MEB’den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

Öğrenci, öğretmen ve velilerin radarına giren ara tatil uygulamasının devam edip etmeyeceği yönündeki sorular yeni takvimle yanıtlanıyor. SABAH tarafından ulaşılan detaylara göre 180 günlük iş takvimi 200 güne çıkıyor. İşte, MEB'in yeni kararı!

MEB’den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı İkinci Dönem dersleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen süreçte ikinci ara tatil bekleniyor.

Kasım ve Nisan aylarında birer haftalık ara veren okullarda ara tatil uygulamasının bitip bitmeyeceği sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Detaylara SABAH ulaştı.

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MEB’den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

Ceyda Karaaslan'ın haberine göre MEB çalışma takviminde iş günlerini uzatma kararı aldı. 180 gün olan iş günü 200 güne çıkarılacak.

MEB’den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

Paylaşılan takvime göre yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak. 2024-2025 takviminde uygulanması planlanan yeni karara göre yaz tatilinden kısılacak günlerle iş günleri uzatılacak.

MEB’den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...

Halihazırda 180 gün olan çalışma takvimi kar tatilleri, hava muhalefeti ve tatil öncesi ve sonrası dönemlerin verimsizliği nedeniyle 160 güne kadar düşüyor. Ancak Hollanda, Japonya, Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerin eğitim planlarında bu süre 200 ve üsüne ulaşmış durumda.

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