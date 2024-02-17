Giriş Tarihi: 17.02.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
14:02
MEB'den ara tatil kararı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor: Yılda 200 gün...
Yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler ikinci dönem derslerine odaklanırken Nisan ara tatili için geri geri sayım başladı. 2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine göre işleyen süreçte MEB'den yeni bir karar geldi. İlkokuldan lise kademesine milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren o kararla birlikte iş ve tatil süreleri değişiyor. 'Ara tatil kalktı mı' sorusu bu kapsamda yanıtlandı. İşte, yeni takvimde yer alan 200 gün detayı…