Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEB'DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 06:16

MEB'DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

2024 yılıyla birlikte MEB'de müfredat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Faruk Yelkenci'nin yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunmasından sonra gözler yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihlere çevrildi. Yeni müfredat 2024 ne zaman duyurulacak sorusu da öğrenciler ve eğitimciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin son yılların en kapsamlı müfredatında çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Peki, Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalıyor mu? İşte detaylar

MEB’DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışmalarına son süratle devam edilen yeni müfredat için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. MEB müfredat değişikliğiyle ilgili açıklamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalıyor mu, integral kalktı mı? İşte yeni müfredata ait detaylar

MEB’DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

YENİ MÜFREDAT HAZIR!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Tekin, "Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadelerine yer erdi. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB’DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bakan Tekin, yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihe dair açıklamalarda bulundu: "Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat'ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

MEB’DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

ORTAK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

"Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak."

MEB’DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

MEB Bakan Yardımcısı Yelkenci, halihazırda 180 olan eğitim gün sayısının 200'e çıkarılmasıyla ve yaz tatilinin kısaltılmasıyla ilgili söylentilerle ilgili de "O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok, mevcut durum devam ediyor. Konuşulanlar spekülasyon" dedi.

SON DAKİKA