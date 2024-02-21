Giriş Tarihi: 21.02.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
06:16
MEB'DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?
2024 yılıyla birlikte MEB'de müfredat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Faruk Yelkenci'nin yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunmasından sonra gözler yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihlere çevrildi. Yeni müfredat 2024 ne zaman duyurulacak sorusu da öğrenciler ve eğitimciler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Tekin son yılların en kapsamlı müfredatında çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı. Peki, Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalıyor mu? İşte detaylar