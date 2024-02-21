MEB’DE MÜFREDAT DEĞİŞİYOR! Okullarda yeni müfredat ne zaman uygulanacak, 2024 müfredat ne zaman değişecek? Yaz tatili kısalacak mı?

ORTAK SINAV DEĞERLENDİRMESİ

"Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak."