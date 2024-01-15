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Haberler Fotohaber Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis'te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi
Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 11:53

Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis'te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

8. Yargı Paketi, torba yasa, memur ve emekli zammı gibi konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisinin başlaması bekleniyor. Verilen kısa aranın ardından TBMM açılış tarihi 2024 için geri sayım başladı. Beklenen çalışmalar kapsamında sorgulamalar devam ediyor. Tarih belli oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak, hangi gün? İşte, ayrıntılar...

Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis’te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

Meclis açılış tarihi ile çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. TBMM mesaisi ile birlikte görüşülmesi beklenen konular özelinde araştırmalar sürüyor. Tatilin ardından yeniden yoğun bir döneme girilecek ve çalışmaların yürürlüğe girmesine yönelik görüşmeleri tamamlanacak. Peki; Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis’te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verdi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.

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Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis’te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor.

Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis’te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması ve iyileştirme çalışmalarına yönelik çalışmanın gündeme gelmesi bekleniyor.

Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis’te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

8. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek.

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