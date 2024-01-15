Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis’te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması ve iyileştirme çalışmalarına yönelik çalışmanın gündeme gelmesi bekleniyor.