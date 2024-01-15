Giriş Tarihi: 15.01.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
11:53
Meclis ne zaman açılacak 2024? Yargı paketi, torba yasa Meclis'te bekleniyor! İşte beklenen TBMM açılış tarihi
8. Yargı Paketi, torba yasa, memur ve emekli zammı gibi konularda Türkiye Büyük Millet Meclisi mesaisinin başlaması bekleniyor. Verilen kısa aranın ardından TBMM açılış tarihi 2024 için geri sayım başladı. Beklenen çalışmalar kapsamında sorgulamalar devam ediyor. Tarih belli oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak, hangi gün? İşte, ayrıntılar...