Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM’nin açılacağı tarih

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi ,taşerona kadro ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor.

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.