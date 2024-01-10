Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
14:27
Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM'nin açılacağı tarih
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. 2023 yılı çalışmaları tamamlayarak mesaisine ara veren Meclis'te yeni yıl için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık üç haftalık aranın ardından TBMM çalışmalarına başlayacak. Yargı paketi, 3600 ek gösterge, torba yasa ve yeni yargı paketinin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki; Meclis ne zaman açılacak, gündeminde hangi konular olacak?