Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM'nin açılacağı tarih
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 14:27

Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM'nin açılacağı tarih

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı için geri sayım başladı. 2023 yılı çalışmaları tamamlayarak mesaisine ara veren Meclis'te yeni yıl için hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık üç haftalık aranın ardından TBMM çalışmalarına başlayacak. Yargı paketi, 3600 ek gösterge, torba yasa ve yeni yargı paketinin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki; Meclis ne zaman açılacak, gündeminde hangi konular olacak?

Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM’nin açılacağı tarih

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden çalışmalarına başlayacak. Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemenin gündeminde olması beklenirken milyonlarca emeklinin gözü TBMM'nin açılış tarihinde. 3600 ek gösterge, evlilik kredisi ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Peki; Meclis ne zaman açılacak 2024?

Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM’nin açılacağı tarih

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verdi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM’nin açılacağı tarih

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi ,taşerona kadro ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor.

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.

Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM’nin açılacağı tarih

YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek.

Meclis ne zaman açılacak? Emekli maaşlarına yapılacak düzenleme gündeminde! İşte TBMM’nin açılacağı tarih
SON DAKİKA