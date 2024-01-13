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Haberler Fotohaber Meclis ne zaman açılacak Ocak 2024? 8. Yargı Paketi ve torba yasa için gözler TBMM açılış tarihinde!
Giriş Tarihi: 13.01.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 14:03

Meclis ne zaman açılacak Ocak 2024? 8. Yargı Paketi ve torba yasa için gözler TBMM açılış tarihinde!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi 2024 yılının Ocak ayında gündeme ilişkin merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. 8. Yargı Paketi ve torba yasa kapsamına alınması beklenen 3600 ek gösterge, emeklilik düzenlemesi, evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik gibi konular dolayısıyla gözler TBMM açılış tarihine çevrilmiş durumda… Peki, Meclis ne zaman açılacak, bu hafta mı? İşte yanıtı.

Meclis ne zaman açılacak Ocak 2024? 8. Yargı Paketi ve torba yasa için gözler TBMM açılış tarihinde!

Özellikle ekonomi alanında gelişmeleri içeren 8. Yargı Paketi ve torba yasanın yeni dönemde mecliste görüşülmesi bekleniyor. Pek çok vatandaşı ilgilendiren bu gelişmeler nedeniyle, 2 haftalık ara veren TBMM'nin açılış tarihi merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM Ocak 2024 takvimi…

Meclis ne zaman açılacak Ocak 2024? 8. Yargı Paketi ve torba yasa için gözler TBMM açılış tarihinde!

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK, BU HAFTA MI?

TBMM Genel Kurulu, ekonomiye ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından çalışmalarına 2 hafta ara verdi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.

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Meclis ne zaman açılacak Ocak 2024? 8. Yargı Paketi ve torba yasa için gözler TBMM açılış tarihinde!

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi, taşerona kadro ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Meclis ne zaman açılacak Ocak 2024? 8. Yargı Paketi ve torba yasa için gözler TBMM açılış tarihinde!

YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek.

TORBA YASA ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?
Yeni torba yasanın 42 maddelik ilk bölümü Genel Kurulda görüşülerek onaylanmıştı. Yılbaşına girmeden TBMM Genel Kurulu'nda, çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini de içeren torba yasa teklifi de onaylandı. Torba yasa teklifiyle vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. 86 maddelik torba yasanın ikinci bölümü için bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyordu. Görüşmelerin son bulması ardından TBMM çalışmalarına ara verdi.

Meclis 16 Ocak günü açılacak ve torba yasa görüşmelerinin kaldığı yerden devam ediyor olacak.

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