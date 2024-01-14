Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi, taşerona kadro ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.