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Haberler Fotohaber Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024
Giriş Tarihi: 14.01.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 10:24

Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla girmeden son oturumunu gerçekleştirip tatile girmişti. Meclis'in ne zaman açılacağı merak edilmeye başladı. Asgari ücret ve emekli zammının belirlenmesiyle birlikte gözler TBMM'ye çevrildi. Torba yasa, yargı paketi, 3600 ek gösterge, ev kadınlarına emeklilik, refah payı gibi birçok konunun mesaiye başladığında görüşülmesi ön görülüyor. Meclis'in ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki Meclis mesaisi ne zaman başlıyor, Meclis tatili ne zaman bitecek?

Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024

TBMM'nin yeni dönem açılış tarihi için bekleyiş sürüyor. Birçok vatandaş Meclis2in açılmasını ve bekledikleri konuların görüşülmesi için heyecanlanıyor. Yeni yılın gelişiyle beraber yılbaşı tatiline giren meclisin ilk oturum tarihi belli oldu. Birçok görüşmenin yapılacağı TBMM ocak ayında çalışmalarına devam edecek. İşte 2024 Meclis'in açılış tarihi

Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM 2024 AÇILIŞ TARİHİ

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Meclis'in mesaiye torba yasa ve yargı paketiyle başlaması öngörülüyor.

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Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?


Yarım kalan torba yasa görüşmeleri, yeni yargı paketi, taşerona kadro ve diğer birçok konuda beklentisi olan vatandaşlar, yeni yılda meclis gündeminde neler olacağını takip ediyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülmesi beklenen maddeler arasında yer alıyor.

Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

Teklifin en önemli başlıklarından bir tanesini fahiş fiyatla mücadele oluşturuyor.

Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak.

Torba Teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak.

Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024

8. YARGI PAKETİ İLE MESAİYE BAŞLAYACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak olan 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek. Öte yandan memur ve emekli maaş zamları, refah payı gibi konuların da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Meclis’te yeni dönem başlıyor: Meclis tatili ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? TBMM açılış tarihi 2024
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