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Haberler Fotohaber YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 14.05.2024 20:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 20:45

YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Yeni bölümde yeniden tarih sayfalarına odaklanılıyor. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı dizide tansiyon yükseliyor. Bu hafta da dizi takipçileri ekran başında. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı 11. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle full, tek parça, tamamı seçenekleriyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Tarihi dizi her hafta Salı günleri ekranlara geliyor. Tarihe odaklanan dizi yeni bölümüyle takip ediliyor. İşte, Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle 14 Mayıs 2024...

YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI 11. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani/11-bolum

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YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Bizans elçisinin kellesini aldıktan sonra Mehmed hedefini açıklamış ve hazırlıkların ivedi başlamasını istemiştir. Urban'a da bu hedef dahilinde çalışmalarını hızlandırmasını söyler. Mehmed Han fetih hazırlıklarının yanı sıra adalet devrimini de gerçekleştirmek için Zağanos Paşa'yı Hızır Çelebi'ye göndermiş ama Zağanos eli boş dönmüştür.

YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Mehmed kararında ısrarcıdır, Hızır Çelebi'yi ikna etmek için bizzat gidecektir. Gülşah ise Mihriban'dan düşen grubu bulmuş ve hızla Hala Sultan'a durumu bildirmiştir.

Gülşah, Mihriban'ın ihanet içerisinde olduğunu düşünmektedir. Hala Sultan, Gülşah'ı ikna edebilecek mi? Durumu öğrenen Mara ise Hala Sultan'ın bir iş birliği içinde olduğunu düşünmektedir. Bahar'ın bütün söylemlerine rağmen ikna olmayan Mara, Hala Sultan'ın peşine düşer. Mara ve Hala Sultan'ın kavgasında netice ne olacak?

YENİ BÖLÜM! Mehmed Fetihler Sultanı 11. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle full HD

Konstantinos ise hisar yapımını durdurmak ya da engellemek istemektedir. Sfrancis, bu hususta ona yardımcı olabileceğini ve hisara baskın yapabileceklerini söyler. Orhan da bu ekibin içinde yer alacaktır. Hisar yapımında çalışan Baliler bu saldırılara karşı koyabilecek mi?

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