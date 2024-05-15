Giriş Tarihi: 15.05.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı sorgulanıyor. TRT 1 dizileri arasında yer alan tarihi yapım her hafta salı günü izleyicisi ile buluşuyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı yapımın son bölümü ardından fragman araştırmaları hız kazanıyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?