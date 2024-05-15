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Haberler Fotohaber Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 00:27

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı sorgulanıyor. TRT 1 dizileri arasında yer alan tarihi yapım her hafta salı günü izleyicisi ile buluşuyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde yer aldığı yapımın son bölümü ardından fragman araştırmaları hız kazanıyor. Peki; Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde. Tarihi dizide tansiyon yükselirken dizi takipçileri tanıtımlar için ekran başında. Son bölüm sonrası fragman yakın mercek altında. Peki; TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ayrıntılar...

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 11. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümü için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani/11-bolum

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Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında:

https://www.youtube.com/watch?v=FYit7GgZGUc

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Bizans elçisinin kellesini aldıktan sonra Mehmed hedefini açıklamış ve hazırlıkların ivedi başlamasını istemiştir. Urban'a da bu hedef dahilinde çalışmalarını hızlandırmasını söyler. Mehmed Han fetih hazırlıklarının yanı sıra adalet devrimini de gerçekleştirmek için Zağanos Paşa'yı Hızır Çelebi'ye göndermiş ama Zağanos eli boş dönmüştür.

Mehmed Fetihler Sultanı 12. bölüm fragmanı izle! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ile neler olacak?

Mehmed kararında ısrarcıdır, Hızır Çelebi'yi ikna etmek için bizzat gidecektir. Gülşah ise Mihriban'dan düşen grubu bulmuş ve hızla Hala Sultan'a durumu bildirmiştir.

Gülşah, Mihriban'ın ihanet içerisinde olduğunu düşünmektedir. Hala Sultan, Gülşah'ı ikna edebilecek mi? Durumu öğrenen Mara ise Hala Sultan'ın bir iş birliği içinde olduğunu düşünmektedir. Bahar'ın bütün söylemlerine rağmen ikna olmayan Mara, Hala Sultan'ın peşine düşer. Mara ve Hala Sultan'ın kavgasında netice ne olacak?

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