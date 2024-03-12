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Haberler Fotohaber Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle
Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:52 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 18:52

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ile 12 Mart 2024 Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Tarihi yapımda bu hafta, babasının emriyle yola çıkan Mehmed, sürdüğü izle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. İşte, 12 Mart 2024 TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 3. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle

TRT 1'in dönem dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 3. bölüm izle ekranı araştırmaları başladı. an Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir, Kenan Çoban gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 3. Bölümde kendisine kurulan tuzaktan kurtularak şehre dönüp imparator olan Demetrios'un kendisine kurulan girişimden dolayı nasıl bir hüküm vereceği merak konusudur. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde TRT 1 ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu TRT 1'in Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

12 Mart 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm İzlemek İçin:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle

MEHMED FETİHLER SULTANI 3.BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Capello'yu Sultan Murad'ın huzuruna çıkartmış ve kendisine atılan iftiraları boşa düşürmüştü. Sultan Murad buna rağmen Mehmed'den adına bastırılan akçenin hesabını sorar. Mehmed, Sultan Murad'a izahatını yapar ve Murad'ı teskin eder. Şimdi sırada üzerlerine yürüyen Haçlılarla cenk vardır.

Mehmed divanda bir Oğuz Birliğinden bahseder, Çandarlı ise bu fikrin karşısındadır. Murad ne yapacak, Mehmed'in mi Çandarlı'nın mı fikrine katılacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle

Mehmed babasının emriyle yola çıkar, sürdüğü izlerle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar.

Murad'ı karargahında, Mehmed'i ise çektiği pusuda yenmek isteyen Yanoş başarabilecek mi? Yoksa Mehmed, Yanoş'un planlarını altüst ederek muzaffer mi olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle

Şehzade Ahmed leblebi yerken boğulmaktaydı, bu olaya yalnızca Hüma ve kalfası Çeşmidil şahitti.

Hüma, Ahmed'in ölümüne göz mü yumacak? Yoksa yardım edecek mi? Bu olay sarayda nasıl yankı bulacak? Bu olay Halime ve Hüma'ya arasında nasıl bir gerilim yaratacak?

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