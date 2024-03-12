Giriş Tarihi: 12.03.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
18:52
Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm izle ekranı! TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm full izle
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm ile 12 Mart 2024 Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in paylaştığı dizi, Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Tarihi yapımda bu hafta, babasının emriyle yola çıkan Mehmed, sürdüğü izle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. İşte, 12 Mart 2024 TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 3. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…