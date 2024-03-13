Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MEHMED FETİHLER SULTANI 3.BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Capello'yu Sultan Murad'ın huzuruna çıkartmış ve kendisine atılan iftiraları boşa düşürmüştü. Sultan Murad buna rağmen Mehmed'den adına bastırılan akçenin hesabını sorar. Mehmed, Sultan Murad'a izahatını yapar ve Murad'ı teskin eder. Şimdi sırada üzerlerine yürüyen Haçlılarla cenk vardır.

Mehmed divanda bir Oğuz Birliğinden bahseder, Çandarlı ise bu fikrin karşısındadır. Murad ne yapacak, Mehmed'in mi Çandarlı'nın mı fikrine katılacak?