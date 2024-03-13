Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Mehmed Fetihler Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının yeni dönem dizisi son olarak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı yapımın son bölümünde Mehmed, Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...