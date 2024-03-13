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Haberler Fotohaber Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 00:02

Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Mehmed Fetihler Sultanı 4. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. TRT 1 ekranlarının yeni dönem dizisi son olarak 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı yapımın son bölümünde Mehmed, Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. TRT 1'in tarihi türdeki dizisinin 3. Bölümünde, Şehzade Ahmed leblebi yerken boğulmaktaydı. Bu olaya ise yalnızca Hüma ve kalfası Çeşmidil şahitti. Hüma, Ahmed'in ölümüne göz mü yumacak, yoksa yardım edecek mi? Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı yapımın yeni sahneleri yayınlandı. İşte, TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı 4. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MEHMED FETİHLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu TRT 1'in Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, 3. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

12 Mart 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Mehmed Fetihler Sultanı 3. Bölüm İzlemek İçin:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

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Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MEHMED FETİHLER SULTANI 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Mehmed Fetihler Sultanı 4. Bölüm Fragmanı İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=Nm67shToDe4

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

MEHMED FETİHLER SULTANI 3.BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Capello'yu Sultan Murad'ın huzuruna çıkartmış ve kendisine atılan iftiraları boşa düşürmüştü. Sultan Murad buna rağmen Mehmed'den adına bastırılan akçenin hesabını sorar. Mehmed, Sultan Murad'a izahatını yapar ve Murad'ı teskin eder. Şimdi sırada üzerlerine yürüyen Haçlılarla cenk vardır.

Mehmed divanda bir Oğuz Birliğinden bahseder, Çandarlı ise bu fikrin karşısındadır. Murad ne yapacak, Mehmed'in mi Çandarlı'nın mı fikrine katılacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 4. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Mehmed babasının emriyle yola çıkar, sürdüğü izlerle Yanoş'tan kaçan bazı Eflaklıları bulur. Eflaklılar sayesinde Yanoş'a hamle yapmak için bir plan kurar. Yanoş da savaş öncesi Osmanlı'ya karşı hamleler yapar.

Murad'ı karargahında, Mehmed'i ise çektiği pusuda yenmek isteyen Yanoş başarabilecek mi? Yoksa Mehmed, Yanoş'un planlarını altüst ederek muzaffer mi olacak?

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