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Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:59

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 27 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban paylaşıyor. Miray Yapım imzalı dizi, yayınlanan fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul'un fethiyle müjdelenen büyük Türk hükümdarı Sultan Mehmed Han'ın hayatını ele alan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı nerede çekiliyor? Mehmed Fetihler Sultanı çekimleri hangi ülke, il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

TRT 1'in yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı ekran yolculuğuna başlıyor. Senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı dizi, Devlet-i Aliyye'yi büyük bir cihan devleti haline getiren Sultan Mehmed Han'ın hikayesini konu ediniyor. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Kenan Çoban gibi isimleri buluşturan yapım, yayınlanan fragmanlarıyla adından söz ettirdi. Bu noktada yeni yapımın konusu, oyuncu kadrosu yanı sıra çekim yerleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, TRT 1'in yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı nerede çekiliyor? İşte konusu, oyuncuları ve çekim yerleri...

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Senaryosunu Ozan Bodur, Fatih Güler, Cihan Bozkaya ve Enes Şengönül'ün birlikte kaleme aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu Miray Yapım imzalı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi 27 Şubat Salı akşamı ilk bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

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MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban'ın yer aldığı Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ve fetihlerle dolu destansı hikayesini ekrana taşıyacak.

Dizide ayrıca İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de yaşamının önemli aşamalarına ışık tutacak.

Eyüp el Ensari karakteri için dünyaca ünlü yıldız Ghassan Mesud kamera karşısına geçti.

"Cennetin Krallığı" ve "Karayip Korsanları" gibi başarılı yapımlarda yer alan Ghassan Mesud'a, İran ve ABD'den getirilen özel bir makyaj ekibi eşlik etti.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

MEHMED FETİHLER SULTANI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Esila Umut, Ali Nuri Türkoğlu, Ghassan Mesud, Açelya Akkoyun gibi isimler yer alıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir.

Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.

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