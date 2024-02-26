MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisi, hem yurt dışında hem de ülkemizde çekilmektedir.

Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hz. Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı.