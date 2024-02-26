MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR? TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı hangi il, ilçe ve semtte çekiliyor? İşte çekim yerleri

Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
10:59
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed Fetihler Sultanı 27 Şubat Salı akşamı yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Şafak Bal'ın oturduğu dizinin başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal ve Kenan Çoban paylaşıyor. Miray Yapım imzalı dizi, yayınlanan fragmanları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul'un fethiyle müjdelenen büyük Türk hükümdarı Sultan Mehmed Han'ın hayatını ele alan dizinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı nerede çekiliyor? Mehmed Fetihler Sultanı çekimleri hangi ülke, il ve ilçede yapılıyor? İşte detaylar.