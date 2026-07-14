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Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:50

Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

Haziran ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte yılın ikinci dönemi için memur ve memur emeklilerine uygulanacak zam oranı kesinleşirken, gözler maaş farkı ödemelerine çevrildi. Böylece "2026 Temmuz memur maaş farkları ne zaman ödenecek, tarihi belli oldu mu?" soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bakanlık resmi açıklamaları ve sürece dair tüm güncel gelişmeler...

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Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

2026 Temmuz memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranları, TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileri ile belli oldu. Maaş ödemelerini her ayın 15'inde alan kamu çalışanları için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark oluştu. Böylece memur maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geldi.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Bu oran, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesiyle belirlendi.

Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52 zam ve 1.000 TL seyyanen ödeme ile birlikte 31 bin 524 TL'ye yükseldi.

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Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur maaşlarına yapılan Temmuz dönemi artışının ardından, ayın ilk 14 günlük bölümü için oluşan maaş farkı gündeme geldi. Kamu çalışanları, zamlı maaş ödemelerini alırken geriye dönük oluşan fark tutarının hangi tarihte yatırılacağını merak ediyor.

Henüz 14 günlük maaş farkı ödemeleri için kesin tarih resmi olarak açıklanmazken, ödemelerin bordro işlemlerinin tamamlanmasının ardından Temmuz ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

MEMUR MAAŞ FARKI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur maaşları her ayın 15'inde ödendiği için, Temmuz ayında geçerli olan yeni katsayı artışları nedeniyle 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönem için fark ödemesi oluşuyor. Bu tutar, yeni maaş katsayısı ile eski ödeme dönemi arasındaki fark üzerinden hesaplanıyor.

Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

MAAŞ FARKLARI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Memurlar ve memur emeklileri, maaş farkı ödemelerine ilişkin gelişmeleri ilgili kamu kurumlarının duyuruları, e-Devlet hizmetleri ve resmi açıklamalar üzerinden takip edebilecek. Ödeme tarihinin kesinleşmesiyle birlikte detayların paylaşılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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