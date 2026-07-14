Memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2026 Temmuz memur zamlı maaş ve 14 günlük fark ödemesi

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin Temmuz-Aralık 2026 döneminde alacağı toplam maaş artışı yüzde 13,52 olarak hesaplandı. Bu oran, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birlikte değerlendirilmesiyle belirlendi.

Mevcut durumda 26 bin 889 TL olan en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 13,52 zam ve 1.000 TL seyyanen ödeme ile birlikte 31 bin 524 TL'ye yükseldi.