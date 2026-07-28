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Haberler Fotohaber Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...
Giriş Tarihi: 28.07.2026 10:15

Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından 2026 Temmuz memur maaşı zam oranları netleşti ve ödeme süreçleri ön plana çıktı. Memurlar; ayın 15'inde zamlı maaşlarını alırken, 1-14 Temmuz tarihleri arasını kapsayan 14 günlük maaş zam farkı ödeme takvimi odak noktası haline geldi. Peki, "14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak, hangi tarihte hesaplara geçecek?" İşte detaylar...

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Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...

2026 Temmuz memur ve memur emeklilerinin merakla beklediği zam oranları, TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verileri ile belli oldu. Maaş ödemelerini her ayın 15'inde alan kamu çalışanları için 1-14 Temmuz dönemini kapsayan fark oluştu. Böylece memur maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geldi.

Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı ayın 21'i itibarıyla yatırılmaya başlandı. Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi fark ödemeleri kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasına göre hesaplara aktarılıyor. Ödemeler kamu kurumlarının işlem takvimine göre farklı tarihlerde gerçekleşebiliyor

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Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...

MAAŞ FARKI NE KADAR?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası en düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira olacak. Fark tutarı unvan ve maaşa göre değişecek.

Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...

İŞTE MESLEK MESLEK 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMASI

Temmuz zammı sonrasında oluşan yaklaşık 14 günlük maaş farkları şöyle hesaplandı:

- Uzman Doktor 9.475,20 TL

- Profesör 8.455,53 TL

- Mühendis 6.054,53 TL

- Şube Müdürü 5.938,80 TL

- Araştırma Görevlisi 5.698,47 TL

- Avukat 5.663,00 TL

- Başkomiser 5.613,07 TL

- Polis Memuru 5.133,80 TL

Memur Maaş Farkı Ödeme Takvimi 2026 | 14 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Polis, hemşire, doktor...

- Uzman Öğretmen 5.108,60 TL

- Vaiz 4.820,67 TL

- Hemşire 4.701,67 TL

- Öğretmen 4.613,47 TL

- Teknisyen 4.203,27 TL

- Lisans Mezunu Memur 4.047,40 TL

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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