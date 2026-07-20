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Giriş Tarihi: 20.07.2026 07:43

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Memur maaş zam farklarıyla ilgili araştırmalar Temmuz ayının en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 13,52'lik maaş artışının ardından görevdeki memurlar zamlı ödemelerini alırken, memur emeklileri maaşlarını zam farkı yansımadan aldı. Şimdi ise 14 günlük memur maaş zam farkı ile memur emeklisi maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemde.

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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam farklarının ödeme tarihi merak ediliyor. Temmuz ayında yüzde 13,52 zam alan memurlar zamlı maaşlarını 14'ünde alırken, memur emeklileri ödemelerini zamsız olarak aldı. Şimdi gözler, memur emeklisi zam farkları ile 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi.

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

MEMUR 14 GÜNLÜK MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur 14 günlük maaş farkı ile memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ocak 2026 dönemindeki zam farkı ödemeleri 23 Ocak'ta hesaplara aktarılmıştı. Bu nedenle benzer bir takvim doğrultusunda, Temmuz ayı zam farklarının da 20-24 Temmuz haftasında ödenmesi bekleniyor.

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MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası en düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira olacak. Fark tutarı unvan ve maaşa göre değişecek. Buna göre uzman doktorlar yaklaşık 9 bin 475 TL, profesörler 8 bin 455 TL, mühendisler 6 bin 54 TL, avukatlar ise 5 bin 663 TL maaş farkı alacak.

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olacak:

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Uzman doktor (1/4)

Ocak-Haziran: 150.426 TL
Temmuz-Aralık: 170.730 TL
Aylık net artış: 20.304 TL
14 günlük maaş farkı: 9.475,20 TL

Profesör (1/4)

Ocak-Haziran: 135.089 TL
Temmuz-Aralık: 153.208 TL
Aylık net artış: 18.119 TL
14 günlük maaş farkı: 8.455,53 TL

Hemşire (Üniversite mezunu - 5/1)

Ocak-Haziran: 74.770 TL
Temmuz-Aralık: 84.845 TL
Aylık net artış: 10.075 TL
14 günlük maaş farkı: 4.701,67 TL

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Mühendis (1/4)

Ocak-Haziran: 96.211 TL
Temmuz-Aralık: 109.185 TL
Aylık net artış: 12.974 TL
14 günlük maaş farkı: 6.054,53 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu - 1/4)

Ocak-Haziran: 94.384 TL
Temmuz-Aralık: 107.110 TL
Aylık net artış: 12.726 TL
14 günlük maaş farkı: 5.938,80 TL

Teknisyen (Lise mezunu - 11/1)

Ocak-Haziran: 66.870 TL
Temmuz-Aralık: 75.877 TL
Aylık net artış: 9.007 TL
14 günlük maaş farkı: 4.203,27 TL

Memur (Üniversite mezunu - 9/1)

Ocak-Haziran: 64.397 TL
Temmuz-Aralık: 73.070 TL
Aylık net artış: 8.673 TL
14 günlük maaş farkı: 4.047,40 TL

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Araştırma görevlisi (7/1)

Ocak-Haziran: 90.568 TL
Temmuz-Aralık: 102.779 TL
Aylık net artış: 12.211 TL
14 günlük maaş farkı: 5.698,47 TL

Avukat (1/4)

Ocak-Haziran: 90.000 TL
Temmuz-Aralık: 102.135 TL
Aylık net artış: 12.135 TL
14 günlük maaş farkı: 5.663,00 TL

Vaiz (1/4)

Ocak-Haziran: 76.653 TL
Temmuz-Aralık: 86.983 TL
Aylık net artış: 10.330 TL
14 günlük maaş farkı: 4.820,67 TL

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Başkomiser (3/1)

Ocak-Haziran: 89.214 TL
Temmuz-Aralık: 101.242 TL
Aylık net artış: 12.028 TL
14 günlük maaş farkı: 5.613,07 TL

Polis memuru (8/1)

Ocak-Haziran: 81.617 TL
Temmuz-Aralık: 92.618 TL
Aylık net artış: 11.001 TL
14 günlük maaş farkı: 5.133,80 TL

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Uzman öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran: 81.219 TL
Temmuz-Aralık: 92.166 TL
Aylık net artış: 10.947 TL
14 günlük maaş farkı: 5.108,60 TL

Öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran: 73.368 TL
Temmuz-Aralık: 83.254 TL
Aylık net artış: 9.886 TL
14 günlük maaş farkı: 4.613,47 TL

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR FARK ALACAK?

4C'li memur emeklileri 14 günlük maaş farkı değil, zamdan kaynaklanan maaş farkını alacak.

Maaşını her ay alan memur emeklilerine 1 aylık zam farkı ödenecek. Üç ayda bir maaş alanlarda ise ödeme dönemine göre 1, 2 veya 3 aylık fark hesaplara yatırılacak.

Buna göre "Mayıs-Haziran-Temmuz" döneminde maaş alanlar 1 aylık, "Haziran-Temmuz-Ağustos" dönemindekiler 2 aylık, "Temmuz-Ağustos-Eylül" dönemindekiler ise 3 aylık zam farkı alacak.

MEMUR MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ 2026: Temmuz ayı 14 günlük maaş farkları ne zaman ödenecek?

Unvana göre 4C'li memur emeklileri için oluşacak maaş farkı tablosu bu şekilde:

Unvan / Derece Mevcut Maaş (TL) %13,52 Zamlı Maaş (TL) Temmuz Sonunda Yatacak Net Fark (Tam 1 Aylık)
Müsteşar 1/1 98.784 112.140 13.356 TL
Genel Müdür 1/1 87.541 99.377 11.836 TL
Profesör 1/4 70.904 80.490 9.586 TL
Pratisyen Hekim 1/4 60.510 68.691 8.181 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4 58.010 65.853 7.843 TL
Başkomiser 1/4 42.175 47.877 5.702 TL
Mühendis 1/4 42.013 47.693 5.680 TL
Polis Memuru 1/4 41.484 47.093 5.609 TL
Öğretmen 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Hemşire (Lisans) 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
İmam-Hatip 41.321 46.908 5.587 TL
Avukat 1/4 41.321 46.908 5.587 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4 34.955 39.681 4.726 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 29.946 33.995 4.049 TL
Memur (Lisans) 1/4 27.584 31.313 3.729 TL
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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