MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKI NE KADAR?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası en düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira olacak. Fark tutarı unvan ve maaşa göre değişecek.

Buna göre uzman doktorlar yaklaşık 9 bin 475 TL, profesörler 8 bin 455 TL, mühendisler 6 bin 54 TL, avukatlar ise 5 bin 663 TL maaş farkı alacak.