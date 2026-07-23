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Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:30

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz ayı maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca memurun gözü 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zamlı maaşlarını alan kamu personeli, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırırken, ödeme takvimine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

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MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

2026 Temmuz dönemi memur maaş zamlarının uygulanmasıyla birlikte 14 günlük maaş farkı ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Memur maaş farklarının yatıp yatmadığı ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara aktarılacağı, kamu çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor.

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKI NE KADAR?

Yüzde 13,52'lik zam sonrası en düşük memur maaşı üzerinden hesaplanan 14 günlük maaş farkı yaklaşık 4 bin lira olacak. Fark tutarı unvan ve maaşa göre değişecek.

Buna göre uzman doktorlar yaklaşık 9 bin 475 TL, profesörler 8 bin 455 TL, mühendisler 6 bin 54 TL, avukatlar ise 5 bin 663 TL maaş farkı alacak.

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MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

14 GÜNLÜK MEMUR MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

1-14 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı ayın 21'i itibarıyla yatırılmaya başlandı.

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda olduğu gibi fark ödemeleri kurumların bordro işlemlerinin tamamlanmasına göre hesaplara aktarılıyor.

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Unvanlara göre yaklaşık 14 günlük maaş farkı ödemesi şu şekilde olması bekleniyor:

Uzman doktor (1/4)

Ocak-Haziran: 150.426 TL
Temmuz-Aralık: 170.730 TL
Aylık net artış: 20.304 TL
14 günlük maaş farkı: 9.475,20 TL

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Profesör (1/4)

Ocak-Haziran: 135.089 TL
Temmuz-Aralık: 153.208 TL
Aylık net artış: 18.119 TL
14 günlük maaş farkı: 8.455,53 TL

Hemşire (Üniversite mezunu - 5/1)

Ocak-Haziran: 74.770 TL
Temmuz-Aralık: 84.845 TL
Aylık net artış: 10.075 TL
14 günlük maaş farkı: 4.701,67 TL

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Mühendis (1/4)

Ocak-Haziran: 96.211 TL
Temmuz-Aralık: 109.185 TL
Aylık net artış: 12.974 TL
14 günlük maaş farkı: 6.054,53 TL

Şube müdürü (Üniversite mezunu - 1/4)

Ocak-Haziran: 94.384 TL
Temmuz-Aralık: 107.110 TL
Aylık net artış: 12.726 TL
14 günlük maaş farkı: 5.938,80 TL

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Teknisyen (Lise mezunu - 11/1)

Ocak-Haziran: 66.870 TL
Temmuz-Aralık: 75.877 TL
Aylık net artış: 9.007 TL
14 günlük maaş farkı: 4.203,27 TL

Memur (Üniversite mezunu - 9/1)

Ocak-Haziran: 64.397 TL
Temmuz-Aralık: 73.070 TL
Aylık net artış: 8.673 TL
14 günlük maaş farkı: 4.047,40 TL

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Araştırma görevlisi (7/1)

Ocak-Haziran: 90.568 TL
Temmuz-Aralık: 102.779 TL
Aylık net artış: 12.211 TL
14 günlük maaş farkı: 5.698,47 TL

Avukat (1/4)

Ocak-Haziran: 90.000 TL
Temmuz-Aralık: 102.135 TL
Aylık net artış: 12.135 TL
14 günlük maaş farkı: 5.663,00 TL

Vaiz (1/4)

Ocak-Haziran: 76.653 TL
Temmuz-Aralık: 86.983 TL
Aylık net artış: 10.330 TL
14 günlük maaş farkı: 4.820,67 TL

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Başkomiser (3/1)

Ocak-Haziran: 89.214 TL
Temmuz-Aralık: 101.242 TL
Aylık net artış: 12.028 TL
14 günlük maaş farkı: 5.613,07 TL

Polis memuru (8/1)

Ocak-Haziran: 81.617 TL
Temmuz-Aralık: 92.618 TL
Aylık net artış: 11.001 TL
14 günlük maaş farkı: 5.133,80 TL

MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Uzman öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran: 81.219 TL
Temmuz-Aralık: 92.166 TL
Aylık net artış: 10.947 TL
14 günlük maaş farkı: 5.108,60 TL

Öğretmen (1/4)

Ocak-Haziran: 73.368 TL
Temmuz-Aralık: 83.254 TL
Aylık net artış: 9.886 TL
14 günlük maaş farkı: 4.613,47 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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