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MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 08:30
MEMUR MAAŞ FARKLARI 2026 TEMMUZ | 14 günlük memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Temmuz ayı maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca memurun gözü 14 günlük maaş farkı ödemelerine çevrildi. Zamlı maaşlarını alan kamu personeli, 1-14 Temmuz dönemine ait maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırırken, ödeme takvimine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.