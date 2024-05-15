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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:57

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri: Milyonlarca emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Son 2 veri olan Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş memur zam oranı ilk tahminleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son durum…

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak emekli ve memur zam oranı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Milyonlarca vatandaş zamlı aylıklarını Temmuz-Aralık döneminde hesaplarında görecek. 4 aylık veri netleşirken memur zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz zammı enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı eklenerek belirlenecek. İşte Memur maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3,18 olarak açıklandı. Bununla beraber 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 oldu.

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 4 aylık memur zammı yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,03 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,93 Temmuz zammı alacak.

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