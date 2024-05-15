MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,03 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,93 Temmuz zammı alacak.