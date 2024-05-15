MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile artacak! Temmuz’da memur maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
10:57
Memur zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri: Milyonlarca emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Son 2 veri olan Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarından doğan farka göre hesaplanan maaş tabloları 6. veri ile son şeklini alacak. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak yeni aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş memur zam oranı ilk tahminleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son durum…