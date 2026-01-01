Türkiye'nin en iyi haber sitesi
MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: Son veri açıklanacak! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:07 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:08

MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: Son veri açıklanacak! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Milyonlarca kamu çalışanının yakından takip ettiği memur zammı 2026 Ocak gündemindeki yerini koruyor. Zam oranını netleştirecek son verinin açıklanması beklenirken, memur maaş zammı ne kadar olacak? sorusu öne çıktı. Polis, öğretmen, doktor başta olmak üzere tüm unvanlarda yeni maaşların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. İşte, 2026 Ocak memur zammı son durum.

Ocak ayı yaklaşırken gözler 2026 memur maaş zammı hesaplamalarına çevrildi. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla belirlenecek zam için son veri kritik önem taşırken, polis, öğretmen, hemşire, doktor ve diğer memurların alacağı zam oranı araştırılıyor. Açıklanacak veriyle birlikte maaş artışlarının netleşmesi bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon rakamları belli oldu: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon rakamları şöyle:

  • TEMMUZ: %2,06
  • AĞUSTOS: 2,04
  • EYLÜL: 3,23
  • EKİM: 2,55
  • KASIM: 0,87
MEMUR ZAMMI MAAŞ HESABI

Beş aylık rakamlara göre toplam enflasyon yüzde 11,20 olurken memura yansıyacak kümülatif zam yüzde 17,55 şeklinde hesaplandı.

Yeni maaş tablosu ise şu şekilde:

  • Toplam enflasyon: %11,21
  • 5 aylık enflasyon farkı: %5,91
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Kümülatif zam: %17,57
MEMUR MAAŞI YENİDEN ŞEKİLLENECEK?

Piyasalar 5 Ocak tarihinde açıklanacak aylık enflasyonun yüzde 1,08 şeklinde gelmesini bekliyor. Bu oranın gerçekleşmesi halinde tablo şu şekilde görünecek:

  • Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40
  • Enflasyon farkı: %7,05
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %18,84
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL olarak uygulanıyor. 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkmasının ardından 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkıyla kümülatif zam yüzde 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.

MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ALACAK?

  • Yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye
  • Yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye
  • Yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise en düşük emekli memur maaşı 27.705 TL'ye çıkacak.
