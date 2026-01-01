MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: Son veri açıklanacak! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı 50 bin 503 TL olarak uygulanıyor. 6 aylık enflasyon sonrasında yüzde 18,84'lük zammın ortaya çıkmasının ardından 1000 TL'lik seyyanen zamla en düşük memur maaşı 61 bin 17 TL'ye yükselecek. Enflasyonun yüzde 31 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkıyla kümülatif zam yüzde 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.