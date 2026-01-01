Haberler
Fotohaber
MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: Son veri açıklanacak! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:08
MEMUR ZAMMI 2026 OCAK: Son veri açıklanacak! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Milyonlarca kamu çalışanının yakından takip ettiği memur zammı 2026 Ocak gündemindeki yerini koruyor. Zam oranını netleştirecek son verinin açıklanması beklenirken, memur maaş zammı ne kadar olacak? sorusu öne çıktı. Polis, öğretmen, doktor başta olmak üzere tüm unvanlarda yeni maaşların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. İşte, 2026 Ocak memur zammı son durum.