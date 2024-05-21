Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
09:59
MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı
Memur zammı 2024 son dakika araştırmaları başladı. 6 ayda bir zam alan memurlar için 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yılın ikinci yarısındaki maaşlarının belirlenmesine sayılı günler kala Temmuz memur zammı için bekleyiş sürüyor. 4 aylık enflasyona göre oran belli olurken net oran için 6 aylık veriler ve toplu sözleşme zammı bekleniyor. Mesleklerin zamlı hesaplama tablosu yayınlandı. Yeni rakamlar Temmuz'da en düşük Memur maaşı ne kadar olacak? İşte mesleklerin hesaplama tablosu