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Giriş Tarihi: 21.05.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 09:59

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı

Memur zammı 2024 son dakika araştırmaları başladı. 6 ayda bir zam alan memurlar için 4 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yılın ikinci yarısındaki maaşlarının belirlenmesine sayılı günler kala Temmuz memur zammı için bekleyiş sürüyor. 4 aylık enflasyona göre oran belli olurken net oran için 6 aylık veriler ve toplu sözleşme zammı bekleniyor. Mesleklerin zamlı hesaplama tablosu yayınlandı. Yeni rakamlar Temmuz'da en düşük Memur maaşı ne kadar olacak? İşte mesleklerin hesaplama tablosu

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı

Memur maaş zammı mesleklere göre hesaplamalar gündeme yerleşti. Ocak, Şubat, Mart, Nisan enflasyon rakamları belli oldu. Memur zamları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre şekilleniyor. Nisan ayı enflasyon verilerinden sonra memur ve emekli maaş zam oranı da hesaplandı. Peki, memur zammı ne kadar, en düşük emekli maaşı Temmuz'da kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

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MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı

MEMUR MAŞINA YILDA İKİ KEZ ZAM!
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.
4 aylık enflasyon yüzde 18,70 olarak gerçekleşti.
Böylece nisan ayı itibarıyla işçi emeklisinin maaş zammı şimdiden yüzde 18,70 oldu.

MEMUR ZAMMI NETLEŞİYOR: “44 bin TL gündemde” En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Hesaplama ekranı

TEMMUZ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLUR?
Memur ve memur emeklileri ise nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.
Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.
Bu çerçevede yapılan hesaplamalar sonucunda memur ve memur emeklilerinin nisan itibarıyla yüzde 13,56'lık kümülatif zammı netleşmiş oldu. Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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