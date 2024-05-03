Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
15:08
Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur maaş zammı 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı aylıklar hesaplanıyor. 4 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı toplu sözleşme zammı dahil yüzde 13,56 oldu. Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları ile belli olacak. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bilindiği üzere memur maaşları enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme ile artış yaşıyor. Peki; En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Temmuz memur zammı son dakika gelişmeleri…