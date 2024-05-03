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Haberler Fotohaber Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 15:08 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 15:08

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı 2024 son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı aylıklar hesaplanıyor. 4 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı toplu sözleşme zammı dahil yüzde 13,56 oldu. Net rakamlar ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları ile belli olacak. Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bilindiği üzere memur maaşları enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme ile artış yaşıyor. Peki; En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Temmuz memur zammı son dakika gelişmeleri…

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak memur zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. En düşük memur maaşı 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. 6 aylık enflasyon rakamları ile hesaplanan memur zam oranı için 4 aylık fark belli oldu. Geriye yalnızca iki veri kalırken binlerce memur, maaş hesaplama işlemlerine başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı bünyesinde çalışmalar sürerken meslek meslek en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. İşte, 2024 Memur maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3,18 olarak açıklandı. Bununla beraber 4 aylık memur enflasyon farkı kesinleşti.

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 4 aylık memur zammı yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: 4 aylık fark kesinleşti! En düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25 olursa memur enflasyon farkı yüzde 8,70 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,57 Temmuz zammı alacak.

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