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Haberler Fotohaber Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:33

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama

Memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşları 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Geriye ise sadece 2 veri kaldı. Doktor hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alacak. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı ilk tahminleri gündemde. Peki, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte meslek meslek maaş tablosu.

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama

En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Temmuz zammı enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı eklenerek belirlenecek. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak emekli ve memur zam oranı için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Zamlı maaş tablosu Mayıs ve Haziran enflasyonu ile son halini alacak. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte Memur maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama

4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3,18 olarak açıklandı. Bununla beraber 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 oldu.

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 4 aylık memur zammı yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,03 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,93 Temmuz zammı alacak.

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