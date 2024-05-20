Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:33
Memur zammı son dakika 2024 Temmuz: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Doktor, hemşire, öğretmen, polis maaşı hesaplama
Memur zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Memur ve emekli maaşları 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Geriye ise sadece 2 veri kaldı. Doktor hemşire, öğretmen, polis maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile son şeklini alacak. Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur zam oranı ilk tahminleri gündemde. Peki, Memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? İşte meslek meslek maaş tablosu.