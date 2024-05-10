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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 13:16 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 13:16

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı son dakika haberleri: Yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşları belirleyecek 2024 Temmuz zammı için geri sayım başladı. 4 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı yüzde 3,23 oldu. Net oran için ise son 2 veri bekleniyor. Meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, 2024 Temmuz memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı hesaplama tablosu milyonlar tarafından araştırılıyor. Memur maaşları 2024 Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Memur zam oranı yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamlarından doğan fark ile hesaplanacak. Bu orana toplu sözleşme zammı da eklenecek. 4 aylık veri belli oldu. Geriye ise yalnızca Mayıs ve Haziran verisi kaldı. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda ortalama memur maaşı 44 bin 500 lira civarında olacak. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur zammı hesapları ve tahminleri…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşları enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile de artış yaşıyor.

Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edildi. Memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL'ye yükseldi.

6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 18,72 OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda yüzde 69,80 olarak gerçekleşti.

2024 Ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayında yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 artış gösteren enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 4 aylık enflasyon oranı belli oldu.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

4 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 3,18 olarak açıklandı. Bununla beraber 4 aylık enflasyon yüzde 18,72 oldu.

4 aylık memur enflasyon farkı yüzde 3,23 oldu. Memur toplu sözleşme zammı ise yüzde 10 olarak belirlenmişti. Buna göre 4 aylık memur zammı yüzde 13,56 olarak hesaplandı.

Nihai zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,54 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.331,47'ye yükselmesi bekleniyor.

Buradan yola çıkarak yapılan hesaba göre Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,39 olacak. Yani enflasyonun yüzde 25 bandında olması bekleniyor.

6 aylık enflasyon yüzde 25,39 olursa memur enflasyon farkı yüzde 9,03 olacak. Bu orana yüzde 10 toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,93 Temmuz zammı alacak.

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