Giriş Tarihi: 10.05.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
13:16
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2024: Meslek meslek maaş hesaplama! Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur zammı son dakika haberleri: Yılın ikinci yarısında geçerli olacak maaşları belirleyecek 2024 Temmuz zammı için geri sayım başladı. 4 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı yüzde 3,23 oldu. Net oran için ise son 2 veri bekleniyor. Meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Bilindiği üzere memur ve memur emeklilerinin aylıkları 6 aylık enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman belli olacak? İşte, 2024 Temmuz memur maaş zammı son dakika gelişmeleri…