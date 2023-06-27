Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

NE OLMUŞTU?



CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası kanalla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.