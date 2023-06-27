Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan övgü ile söz etmişti. Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında gelen son dakika haberinin ardından "Merdan Yanardağ tutuklandı mı, kimdir, neden tutuklandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadelerini kullanmıştı.