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Haberler Fotohaber Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:09 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:14

Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

Fondaş kanal Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili terörist Abdullah Öcalan'dan övgü ile söz etmişti. Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında gelen son dakika haberinin ardından "Merdan Yanardağ tutuklandı mı, kimdir, neden tutuklandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" ifadelerini kullanmıştı.

Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle başlatılan soruşturmada karar çıktı. CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni yaşanan son dakika gelişmesinin ardından gündemdeki yerini aldı. Peki, Teröristbaşı Öcalan'a övgüler düzen Merdan Yanardağ kimdir, tutuklandı mı? İşte detaylar.

Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ (d. 1959; Divriği, Sivas) gazeteci, yazar ve TV programcısı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programında gazeteci Merdan Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

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Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Merdan Yanardağ, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

TUTUKLANDI

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven sözleri ardından 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan CHP yandaşı Tele1 genel yayın yönetmeni olan Merdan Yanardağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına karar verildi.

Merdan Yanardağ tutuklandı mı? Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ kimdir, neden tutuklandı?

NE OLMUŞTU?

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası kanalla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi. Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

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