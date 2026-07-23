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Haberler Fotohaber Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:35

Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararı yakından takip ederken, politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentiler de gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

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Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı piyasaların odağında bulunuyor. TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı tarih araştırılırken, ekonomistlerin politika faizine ilişkin beklentileri ve kararın piyasalara olası etkileri merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı...

Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu takvimine göre Temmuz ayı faiz toplantısı 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

PPK toplantısının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00'te TCMB tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

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Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans'ın, TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

2026 MERKEZ BANKASI KALAN PPK TOPLANTI TAKVİMİ

TCMB'nin açıkladığı takvime göre 2026 yılında Temmuz toplantısının ardından yapılacak Para Politikası Kurulu toplantıları şu tarihlerde gerçekleştirilecek:

  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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