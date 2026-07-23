Haberler
Fotohaber
Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Giriş Tarihi: 23.07.2026 06:35
Merkez Bankası 2026 Temmuz faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi çevreleri ve yatırımcılar, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararı yakından takip ederken, politika faizinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin beklentiler de gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.