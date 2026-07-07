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Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:06
Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı, küresel piyasalar ve yurt içi yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre merakla beklenen kritik karar, temmuz ayının son günlerinde kamuoyuna duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?