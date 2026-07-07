Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi 2026 yılı PPK takvimine bağlı kalarak Temmuz ayı toplantısını 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek. Finansal çevrelerin ve hanehalkının kilitlendiği faiz kararı, her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14:00'te bankanın internet sitesi üzerinden ilan edilecek.