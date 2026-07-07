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Haberler Fotohaber Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi
Giriş Tarihi: 07.07.2026 16:02 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 16:06

Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz ayı faiz kararı, küresel piyasalar ve yurt içi yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimine göre merakla beklenen kritik karar, temmuz ayının son günlerinde kamuoyuna duyurulacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi

Yılın ikinci yarısına girilirken makroekonomik dengeler ve döviz kuru beklentileri, Merkez Bankası'nın Temmuz ayı politika kararlarında belirleyici rol oynuyor. Mevcut enflasyon patikası ve iç talep dengelenmesi ışığında şekillenen PPK kararı, geniş bir yelpazeyi etkileyecek.

Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, resmi 2026 yılı PPK takvimine bağlı kalarak Temmuz ayı toplantısını 23 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek. Finansal çevrelerin ve hanehalkının kilitlendiği faiz kararı, her zaman olduğu gibi aynı gün saat 14:00'te bankanın internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi

SON TCMB FAİZİ NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 4. toplantısında politika faizini %37'de sabit tutma kararı almıştı.

Merkez Bankası Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB toplantı takvimi

2026 MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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