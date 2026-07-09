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Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:21
Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi
Yılın ikinci Merkür Retrosu, yaz döneminde astroloji takipçilerinin gündemindeki başlıklar arasında yer aldı. Astroloji takvimlerinde Yengeç burcunda ilerlediği belirtilen süreçte, Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman sorusuna yanıt arayanlar için bitiş tarihi ve dönem ayrıntıları da netleşti. İşte, dönemin bitiş tarihi...