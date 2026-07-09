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Haberler Fotohaber Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 09.07.2026 11:21

Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

Yılın ikinci Merkür Retrosu, yaz döneminde astroloji takipçilerinin gündemindeki başlıklar arasında yer aldı. Astroloji takvimlerinde Yengeç burcunda ilerlediği belirtilen süreçte, Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman sorusuna yanıt arayanlar için bitiş tarihi ve dönem ayrıntıları da netleşti. İşte, dönemin bitiş tarihi...

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Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

Haziran ayının son günlerinde başlayan retro hareketi, temmuz ayının ikinci yarısında sona erecek sürece girdi. Astroloji takvimlerinde Yengeç burcunda gerçekleştiği aktarılan dönem için Merkür retrosu ne zaman bitecek sorusunun yanıtı, 2026 yılı takvimindeki ikinci dönem üzerinden veriliyor.

Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2026 yılının ikinci Merkür retrosu, astroloji takvimlerine göre 29 Haziran 2026'da başladı ve 23 Temmuz 2026'da sona erecek.

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Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

2026 TEMMUZ MERKÜR RETROSU HANGİ BURÇTA?

Temmuz 2026 Merkür retrosu, astroloji kaynaklarında Yengeç burcunda gerçekleşen retro olarak yer alıyor. Bu nedenle yorumlarda aile, geçmiş konular, duygusal bağlar, iletişim dili ve eski meselelerin yeniden gündeme gelmesi gibi başlıklar öne çıkarılıyor.

Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

RETRO BİTİNCE ETKİLER HEMEN SONA ERER Mİ?

Astrolojide retro hareketinin bitişinden sonra "gölge dönem" olarak adlandırılan bir süreçten de söz ediliyor. Bu dönem, Merkür'ün retro öncesindeki hızına ve konumuna dönmesiyle ilişkilendiriliyor

Bu nedenle astroloji yorumlarında 23 Temmuz sonrasındaki günler, retro etkilerinin hafiflediği ancak bazı konuların tamamen netleşmesi için kısa bir geçiş sürecinin yaşanabileceği dönem olarak değerlendiriliyor.

Merkür Retrosu ne zaman bitecek, yeni Merkür ne zaman? 2026 Yengeç Retrosunun bitiş tarihi

YENİ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

Temmuz retrosunun ardından 2026 yılındaki bir sonraki Merkür retrosu 24 Ekim 2026'da başlayacak ve 13 Kasım 2026'da sona erecek. Bu dönem astroloji takvimlerinde yılın üçüncü Merkür retrosu olarak yer alıyor.

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