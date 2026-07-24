Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

MERKÜR RETROSU GÖLGE DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Merkür retrosunun ardından başlayan gölge dönemi 7 Ağustos 2026 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Merkür, retro sırasında gerilediği dereceleri yeniden geçecek.

Astrolojide gölge dönemi; yarım kalan konuşmaların tamamlanması, ertelenen planların yeniden değerlendirilmesi ve geçmişte alınan kararların gözden geçirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Retro sona erse de önemli yazışmaların, seyahat ayrıntılarının ve teknolojik işlemlerin bir süre daha dikkatle kontrol edilmesi öneriliyor.