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Haberler Fotohaber Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:14

Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

İletişimden günlük planlara kadar birçok konuyla ilişkilendirilen Merkür retrosunda yeni bir döneme girildi. Yengeç hareketinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve etkilerin ne kadar daha süreceği astroloji takipçilerinin takvimine taşındı. Peki, 2026 Merkür retrosu bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

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Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

Temmuz ayının dikkat çeken astrolojik olaylarından Merkür retrosunda sona yaklaşıldı. Merkür retrosunun bitiş süreci, gölge döneminin etkileri ve sıradaki retro takvimi yeniden öne çıktı.

Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

MERKÜR RETROSU BİTTİ Mİ?

Yılın ikinci Merkür retrosu, Türkiye saatiyle 24 Temmuz 2026 Cuma günü sabah saatlerinde sona erdi. Merkür'ün ileri harekete geçmesiyle 29 Haziran'da başlayan retro dönemi tamamlandı.

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Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

MERKÜR RETROSU GÖLGE DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Merkür retrosunun ardından başlayan gölge dönemi 7 Ağustos 2026 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte Merkür, retro sırasında gerilediği dereceleri yeniden geçecek.

Astrolojide gölge dönemi; yarım kalan konuşmaların tamamlanması, ertelenen planların yeniden değerlendirilmesi ve geçmişte alınan kararların gözden geçirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Retro sona erse de önemli yazışmaların, seyahat ayrıntılarının ve teknolojik işlemlerin bir süre daha dikkatle kontrol edilmesi öneriliyor.

Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?

SIRADAKİ MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

2026 yılının üçüncü ve son Merkür retrosu 24 Ekim'de başlayacak ve 13 Kasım'da sona erecek. Akrep burcunda gerçekleşecek bu süreçte ortak para, borçlar, sırlar, güven ve geçmişten gelen meseleler astrolojik yorumların öne çıkan başlıkları arasında olacak.

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