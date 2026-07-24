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Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:14
Merkür retrosunda yeni dönem başladı: Retro bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?
İletişimden günlük planlara kadar birçok konuyla ilişkilendirilen Merkür retrosunda yeni bir döneme girildi. Yengeç hareketinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve etkilerin ne kadar daha süreceği astroloji takipçilerinin takvimine taşındı. Peki, 2026 Merkür retrosu bitti mi, gölge dönemi ne zaman sona erecek?