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Haberler Fotohaber Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?
Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 16:37

Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

Mersin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2026 yılı YKS tercih döneminde Akdeniz bölgesinde eğitim almak isteyen adayların odak noktası oluyor. YÖK Atlas MEÜ lisans ve ön lisans güncel verileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih listelerine yön veriyor. İşte en son yerleşen aday verilerine göre güncellenen Mersin Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin puanları.

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Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ilan edildiğinde Mersin Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları araştırmaları hız kazanıyor. Üniversite adayları, YÖK Atlas sistemi üzerinden Akdeniz'in en köklü eğitim kurumlarından biri olan MEÜ'nün lisans ve ön lisans programlarına ait en güncel eşik verilerini sorguluyor.

Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

4 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 230
230
220
220		 236
236
226
226		 495,82133
490,14440
506,70446
506,25570		 13.043
14.610
14.578
13.597
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
85
85
85		 67
88
88
88		 470,60874
457,22149
478,81499
478,46046		 28.938
33.565
33.543
32.954
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
90
90		 62
82
93
93		 451,18127
434,07641
458,53534
459,65315		 45.083
50.895
50.590
48.299
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 408,66897
397,42880
438,07976
428,32727		 88.624
85.304
69.268
76.467
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
180
180
180		 168
190
190
185		 389,95212
364,22466
382,56753
377,49056		 111.562
126.070
133.930
133.656
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
75
75		 62
77
77
77		 384,86685
351,08672
382,08291
364,43236		 118.342
146.324
134.614
152.394
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25


 26


 384,4842


 118.849
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 350,16789
318,30666
340,71909
322,44370		 174.023
212.686
208.307
232.662
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
36
31
31		 349,07491
320,53174
335,56208
311,99520		 176.148
207.237
220.298
258.899
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
85

 79
91

 347,43287
319,10489

 179.297
210.714
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
90
90		 52
62
93
93		 336,69781
312,28671
333,29855
325,60709		 202.068
228.474
225.824
225.168
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
70		 41
41
62
41		 328,98655
302,03216
310,45939
Dolmadı		 220.254
258.441
290.513
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 326,58483
298,77692
427,88821
432,41946		 226.383
269.153
79.365
72.529
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
17
6		 319,08663
295,44158
Dolmadı
Dolmadı		 246.818
280.676
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 53
54
63
62		 312,7964
297,15016
327,81663
316,58859		 265.435
274.734
239.673
247.065
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
16
9
8		 306,90288
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 284.450
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
20
20
30		 16
11
13
4		 305,74464
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 288.392
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 22
21
21
21		 302,1494
286,41593
306,93319
292,32518		 300.953
314.747
302.543
318.447
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 63
64
52
52		 299,16034
286,34114
306,30386
292,89678		 311.858
315.064
304.729
316.514
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
22
21
21		 287,35609
270,57768
290,89664
274,86328		 359.960
388.969
364.442
385.399
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 37
37
32
31		 286,20608
269,79400
287,10498
270,33182		 365.252
393.500
381.048
405.989
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
31
31		 283,28116
270,28513
291,78937
279,58903		 378.885
390.660
360.593
365.613
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 32
42
73
72		 279,78589
260,16436
264,67826
247,35172		 395.747
452.673
502.507
540.013
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
35
20		 42
42
37
21		 253,68161
239,75891
248,05764
239,50746		 564.958
631.036
627.181
602.054
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 7
26
41
41		 Dolmadı
Dolmadı
326,12914
324,13570		 Dolmadı
Dolmadı
244.127
228.676
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Biyoteknoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25

 26
26

 412,26823
437,43836

 4.523
6.293
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 31
52
72
72		 388,94903
419,64833
406,48839
403,55003		 13.116
14.351
16.303
19.721
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 364,03631
401,76130
392,37964
391,32449		 35.344
29.900
28.558
31.265
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 362,72604
384,36555
376,99009
379,02188		 37.159
54.728
49.106
47.560
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 332,69364
376,53569
368,49877
365,52634		 100.382
69.476
64.498
71.878
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 321,2834
355,19313
340,73291
336,91218		 140.036
123.308
140.216
154.841
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
74
72		 313,44211
322,64761
315,75691
320,85890		 173.694
256.066
251.520
226.346
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
73
72		 311,61768
339,62389
316,63727
313,35063		 182.267
178.247
246.597
267.646
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 59
60
70
70		 63
64
74
72		 299,30969
320,93140
309,90776
321,20428		 249.275
264.989
284.804
224.614
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
73
72		 297,77848
301,47136
297,12296
297,10943		 258.715
385.262
369.443
374.423
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 27
32
64
62		 291,5099
301,15202
280,58473
273,92609		 299.160
387.598
503.093
569.119
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
10
10		 7
7
11
10		 287,6579
331,92947
290,24433
290,89113		 325.924
210.993
421.785
340.243
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 32
49
42
41		 283,2868
286,37786
286,57045
285,11617		 358.589
501.759
451.585
468.893
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 36
41
52
52		 372,23292
367,09359
381,84878
381,17334		 72.362
85.310
77.955
94.783
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
90
90		 64
64
96
93		 367,42341
364,70429
373,73854
374,77759		 82.280
90.257
95.864
109.254
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 31
52
72
72		 358,08629
354,22693
363,93070
362,03493		 103.908
114.991
120.130
141.363
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
42
31
31		 340,3382
335,18901
340,42748
328,66602		 155.145
172.180
195.767
255.314
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
25
20		 37
37
26
21		 331,97053
327,12280
331,85402
320,17025		 185.168
203.562
231.429
294.589
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 320,10249
301,93829
303,11007
300,10862		 235.666

391.047
409.288
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
65
60
60		 42
69
62
62		 312,93066
294,10169
297,95507
296,60483		 271.577
391.209
427.095
432.924
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 64
96
84
82		 308,55405
286,95361
287,18241
286,26716		 295.764
446.622
510.421
509.911
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70

 42
74

 304,19827
294,23173

 321.366
390.271
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
62
62		 304,09903
282,17704
283,90030
287,13962		 321.960
486.594
538.078
503.006
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 64
84
83
82		 298,88475
275,63061
273,33144
272,48830		 355.807
546.465
634.000
630.911
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
90
80
80		 48
96
84
82		 288,24351
267,92360
268,74914
267,76373		 432.368
623.203
678.835
677.620
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
70
60
60		 42
74
63
62		 284,21497
259,64790
260,99358
258,82334		 464.985
714.482
760.265
773.554
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 42
42
64
62		 278,58146
273,29551
273,64840
283,27577		 513.315
568.776
630.919
534.358
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
63
62		 276,73156
264,83942
266,26080
266,68771		 529.844
655.849
704.422
688.578
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 263,67521


 656.798
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 262,75368
256,97862
253,68730
251,44563		 666.572
745.391
842.388
859.776
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
60
60		 37
54
64
62		 259,44394
253,17467
253,32896
253,09341		 701.535
791.764
846.419
839.978
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Sosyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1


1		 216,01019
Dolmadı
Dolmadı
224,64981		 1.200.256
Dolmadı
Dolmadı
1.221.546
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 425,70593
431,76790
429,40170
422,74707		 12.542
13.378
17.062
16.393
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 68
69
62
62		 393,59736
388,57175
390,10631
377,93998		 24.128
29.260
32.473
31.756
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 58
59
53
52		 364,88287
356,09562
359,95231
336,90707		 36.500
44.021
45.565
47.416
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
37
37
36		 362,99616
355,34160
352,86099
329,28083		 37.347
44.389
48.819
50.468
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 361,25618
354,01822
348,46069
337,79354		 38.084
45.041
50.805
47.068
Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

2 Yıllık Bölümler

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
65
65
65		 372,67099
359,43248
360,48922
359,22235		 273.326
356.974
360.999
345.274
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 50
70
70
70		 369,54702
368,97286
367,33361
361,93466		 288.387
308.629
324.473
332.024
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 40
65
65
65		 369,03308
354,32621
347,09468
341,19625		 290.860
385.762
444.117
448.302
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
65
65
65		 50
65
65
67		 352,58665
340,18443
336,37164
328,83748		 381.590
479.190
522.942
534.940
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
65
67		 352,56428
342,60597
343,64775
322,40219		 381.724
461.690
468.332
586.181
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
61
61
61		 346,30581
319,54497
313,56455
309,9293		 422.283
659.045
730.996
698.316
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
66
65		 341,09048
336,7006
331,25651
328,97869		 458.688
505.630
564.806
533.919
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 66
66
65
65		 336,53449
330,33455
342,70356
335,79008		 492.660
557.723
475.071
484.688
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
50
50
50		 41
51
52
52		 334,01268
323,34839
327,83473
320,05175		 512.261
621.386
594.048
605.896
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
45
45
45		 36
46
46
46		 328,96974
309,07417
311,02155
301,4828		 554.024
772.484
757.706
784.854
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 325,74259
317,22746
314,17912
318,72114		 582.077
682.761
724.607
617.460
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
66
65
65		 323,77276
304,03251
296,58301
290,92474		 599.887
832.254
924.214
903.840
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 318,06142
315,2985
314,71786
306,69096		 653.836
703.292
719.039
730.384
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 35
62
62
62		 316,57396
290,92515
279,25545
278,83634		 668.577
1.004.201
1.155.058
1.057.753
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 30
65
66
66		 316,2204
301,50641
295,61281
288,82601		 672.181
863.337
936.283
929.039
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 30
30

 315,92692
306,42516

 675.086
803.409
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
52
52
52		 315,04345
297,56628
291,23737
287,17822		 684.068
914.282
991.927
949.201
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
71
72
72		 314,27685
288,07387
280,34772
272,52411		 691.757
1.044.339
1.139.410
1.146.238
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 36
67
67
67		 313,31575
284,76044
273,35968
272,83409		 701.952
1.092.193
1.240.346
1.141.818
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
61
61
60		 313,17945
301,19906
297,17658
295,3328		 703.458
867.293
916.910
852.157
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
71
72
72		 312,99049
307,64934
294,9458
285,17444		 705.464
788.951
944.561
974.448
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
72
72
72		 311,56257
294,95054
289,51707
283,86858		 720.354
949.290
1.014.481
991.270
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
61
62		 311,02014
297,31733
288,69535
286,16437		 726.086
917.675
1.025.343
961.953
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 30
51
51
51		 310,62303
291,6986
284,69861
281,1312		 730.306
993.447
1.079.078
1.026.950
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
71
72
72		 309,50266
303,33765
293,48455
286,71299		 742.523
840.814
962.864
954.919
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 25
72
72
72		 308,64689
287,48312
277,36588
271,59365		 751.989
1.052.791
1.182.214
1.159.757
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
45
45
45		 20
47
47
47		 308,19108
281,40099
274,16744
273,71259		 757.043
1.142.002
1.228.360
1.129.093
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 30
72
72
72		 307,97582
283,71643
279,19209
273,31704		 759.420
1.107.712
1.155.953
1.134.769
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 307,55643
289,83166
277,67532
277,30604		 764.069
1.019.480
1.177.700
1.078.766
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 56
55
56
57		 303,04706
299,83485
294,40311
290,00885		 815.334
884.698
951.288
914.780
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
40
41
41		 303,00014
287,29498
274,56377
273,84262		 815.873
1.055.483
1.222.508
1.127.283
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 35
52
52
52		 302,00087
283,30371
275,27847
278,62399		 827.536
1.113.651
1.211.948
1.060.617
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 36
67
67
67		 301,96437
281,92976
272,47948
269,85546		 827.964
1.134.170
1.253.484
1.185.422
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Dijital Dönüşüm Elektroniği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 299,63189


 855.809
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 297,90906
280,36889
272,7889
266,83961		 876.544
1.157.434
1.248.791
1.230.964
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 296,86209
273,40984
258,07525
255,30835		 889.463
1.264.383
1.478.784
1.418.564
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
67		 31
67
67
69		 295,90214
274,22905
264,21569
255,57018		 901.305
1.251.447
1.379.982
1.414.100
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35


 35


 294,49635


 918.916
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 292,22892
273,04518
259,90546
252,0961		 947.389
1.270.048
1.448.913
1.474.913
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 291,18791
288,48199
283,96199
276,56097		 960.725
1.038.520
1.089.227
1.089.029
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 287,33191
270,55254
258,88169
252,60223		 1.011.050
1.309.672
1.465.688
1.465.840
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 285,8424
272,31802

 1.030.807
1.281.478
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Aydıncık Meslek Yüksekokulu (Anamur) (MERSİN) (Devlet)		 Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 284,54194
282,95223

 1.048.328
1.118.843
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 283,99756
264,76565
250,14634
251,05985		 1.055.612
1.403.275
1.612.037
1.493.341
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
102
103		 283,89342
283,65897
298,05127
279,93573		 1.056.927
1.108.555
906.047
1.042.923
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 282,33653
263,21964
256,47602
253,04676		 1.077.990
1.428.251
1.504.969
1.457.963
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 280,21331
269,25293
255,61999
253,11422		 1.107.185
1.330.660
1.519.230
1.456.758
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 280,02421
267,65067
257,15699
250,86997		 1.109.878
1.356.532
1.493.877
1.496.835
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
40
41		 276,71738
254,44989
242,11461
239,87422		 1.155.848
1.576.213
1.752.876
1.708.078
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
60
60		 31
67
62
62		 269,6651
249,88778
240,98386
232,87391		 1.255.970
1.654.609
1.773.205
1.856.587
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 269,25859
259,08619
248,11694
244,6841		 1.261.788
1.497.237
1.646.923
1.612.969
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
52
52
52		 269,07264
250,62339
241,56377
235,66985		 1.264.453
1.641.764
1.762.824
1.795.977
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 267,24212
253,11215
241,75231
231,93653		 1.290.866
1.598.893
1.759.452
1.877.358
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
0
1		 265,93012
295,11298
Dolmadı
217,73236		 1.309.929
947.097
Dolmadı
2.215.978
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
52
52
52		 265,05544
250,05682
238,61897
230,53898		 1.322.396
1.651.675
1.816.715
1.908.678
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
40
40		 31
52
41
41		 263,95815
243,40755
237,40768
226,26659		 1.338.422
1.768.657
1.838.938
2.007.910
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Turizm Animasyonu
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 261,27077
254,42876
243,13176
240,20308		 1.377.630
1.576.573
1.734.728
1.701.413
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
40
40		 36
52
41
41		 259,56171
246,69162
240,83519
238,12912		 1.402.715
1.710.539
1.775.953
1.744.285
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
57
57
57		 258,86419
243,25905
234,57839
222,77848		 1.412.939
1.771.288
1.891.577
2.091.497
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 256,91631
246,55428
238,90494
235,62898		 1.441.181
1.712.956
1.811.407
1.796.875
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
31
26
26		 255,41249
242,70859
238,13806
231,15936		 1.463.403
1.780.970
1.825.633
1.894.689
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 255,38599
248,95621
241,10964
243,50056		 1.463.795
1.670.860
1.771.028
1.636.114
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35


 36


 253,59109


 1.490.233
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Fidan Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
35
35		 52
52
36
36		 251,68196
256,35061
254,6215
241,45886		 1.518.133
1.543.614
1.535.997
1.676.167
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 246,09474
240,17375
235,04359
229,43856		 1.600.105
1.826.398
1.882.904
1.933.850
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
49		 52
52
52
51		 243,32362
242,22457
237,67683
242,47061		 1.640.893
1.789.504
1.834.027
1.656.228
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
30
30		 52
52
30
31		 238,79646
237,91757
239,6869
238,21741		 1.707.297
1.866.976
1.797.077
1.742.381
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)		 Dijital Dönüşüm Elektroniği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı