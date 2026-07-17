Mersin Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2026: YÖK Atlas ile MEÜ 2-4 yıllık bölümler kaç puan istiyor?

4 Yıllık Bölümler
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|230
230
220
220
|236
236
226
226
|495,82133
490,14440
506,70446
506,25570
|13.043
14.610
14.578
13.597
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
85
85
85
|67
88
88
88
|470,60874
457,22149
478,81499
478,46046
|28.938
33.565
33.543
32.954
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
90
90
|62
82
93
93
|451,18127
434,07641
458,53534
459,65315
|45.083
50.895
50.590
48.299
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|408,66897
397,42880
438,07976
428,32727
|88.624
85.304
69.268
76.467
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
180
180
180
|168
190
190
185
|389,95212
364,22466
382,56753
377,49056
|111.562
126.070
133.930
133.656
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
75
75
|62
77
77
77
|384,86685
351,08672
382,08291
364,43236
|118.342
146.324
134.614
152.394
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
—
—
—
|26
—
—
—
|384,4842
—
—
—
|118.849
…
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|350,16789
318,30666
340,71909
322,44370
|174.023
212.686
208.307
232.662
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
36
31
31
|349,07491
320,53174
335,56208
311,99520
|176.148
207.237
220.298
258.899
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
85
—
—
|79
91
—
—
|347,43287
319,10489
—
—
|179.297
210.714
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
90
90
|52
62
93
93
|336,69781
312,28671
333,29855
325,60709
|202.068
228.474
225.824
225.168
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
70
|41
41
62
41
|328,98655
302,03216
310,45939
Dolmadı
|220.254
258.441
290.513
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|326,58483
298,77692
427,88821
432,41946
|226.383
269.153
79.365
72.529
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
17
6
|319,08663
295,44158
Dolmadı
Dolmadı
|246.818
280.676
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|53
54
63
62
|312,7964
297,15016
327,81663
316,58859
|265.435
274.734
239.673
247.065
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
16
9
8
|306,90288
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|284.450
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
20
20
30
|16
11
13
4
|305,74464
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|288.392
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|22
21
21
21
|302,1494
286,41593
306,93319
292,32518
|300.953
314.747
302.543
318.447
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|63
64
52
52
|299,16034
286,34114
306,30386
292,89678
|311.858
315.064
304.729
316.514
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
22
21
21
|287,35609
270,57768
290,89664
274,86328
|359.960
388.969
364.442
385.399
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|37
37
32
31
|286,20608
269,79400
287,10498
270,33182
|365.252
393.500
381.048
405.989
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
31
31
|283,28116
270,28513
291,78937
279,58903
|378.885
390.660
360.593
365.613
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|32
42
73
72
|279,78589
260,16436
264,67826
247,35172
|395.747
452.673
502.507
540.013
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
35
20
|42
42
37
21
|253,68161
239,75891
248,05764
239,50746
|564.958
631.036
627.181
602.054
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|7
26
41
41
|Dolmadı
Dolmadı
326,12914
324,13570
|Dolmadı
Dolmadı
244.127
228.676
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Biyoteknoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|26
26
—
—
|412,26823
437,43836
—
—
|4.523
6.293
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|31
52
72
72
|388,94903
419,64833
406,48839
403,55003
|13.116
14.351
16.303
19.721
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|364,03631
401,76130
392,37964
391,32449
|35.344
29.900
28.558
31.265
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|362,72604
384,36555
376,99009
379,02188
|37.159
54.728
49.106
47.560
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|332,69364
376,53569
368,49877
365,52634
|100.382
69.476
64.498
71.878
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|321,2834
355,19313
340,73291
336,91218
|140.036
123.308
140.216
154.841
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
74
72
|313,44211
322,64761
315,75691
320,85890
|173.694
256.066
251.520
226.346
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
73
72
|311,61768
339,62389
316,63727
313,35063
|182.267
178.247
246.597
267.646
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|59
60
70
70
|63
64
74
72
|299,30969
320,93140
309,90776
321,20428
|249.275
264.989
284.804
224.614
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
73
72
|297,77848
301,47136
297,12296
297,10943
|258.715
385.262
369.443
374.423
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|27
32
64
62
|291,5099
301,15202
280,58473
273,92609
|299.160
387.598
503.093
569.119
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
10
10
|7
7
11
10
|287,6579
331,92947
290,24433
290,89113
|325.924
210.993
421.785
340.243
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|32
49
42
41
|283,2868
286,37786
286,57045
285,11617
|358.589
501.759
451.585
468.893
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|36
41
52
52
|372,23292
367,09359
381,84878
381,17334
|72.362
85.310
77.955
94.783
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
90
90
|64
64
96
93
|367,42341
364,70429
373,73854
374,77759
|82.280
90.257
95.864
109.254
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|31
52
72
72
|358,08629
354,22693
363,93070
362,03493
|103.908
114.991
120.130
141.363
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
42
31
31
|340,3382
335,18901
340,42748
328,66602
|155.145
172.180
195.767
255.314
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
25
20
|37
37
26
21
|331,97053
327,12280
331,85402
320,17025
|185.168
203.562
231.429
294.589
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|320,10249
301,93829
303,11007
300,10862
|235.666
…
391.047
409.288
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
65
60
60
|42
69
62
62
|312,93066
294,10169
297,95507
296,60483
|271.577
391.209
427.095
432.924
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|64
96
84
82
|308,55405
286,95361
287,18241
286,26716
|295.764
446.622
510.421
509.911
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
—
—
|42
74
—
—
|304,19827
294,23173
—
—
|321.366
390.271
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
62
62
|304,09903
282,17704
283,90030
287,13962
|321.960
486.594
538.078
503.006
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|64
84
83
82
|298,88475
275,63061
273,33144
272,48830
|355.807
546.465
634.000
630.911
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
90
80
80
|48
96
84
82
|288,24351
267,92360
268,74914
267,76373
|432.368
623.203
678.835
677.620
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
70
60
60
|42
74
63
62
|284,21497
259,64790
260,99358
258,82334
|464.985
714.482
760.265
773.554
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|42
42
64
62
|278,58146
273,29551
273,64840
283,27577
|513.315
568.776
630.919
534.358
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
63
62
|276,73156
264,83942
266,26080
266,68771
|529.844
655.849
704.422
688.578
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|263,67521
—
—
—
|656.798
…
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|262,75368
256,97862
253,68730
251,44563
|666.572
745.391
842.388
859.776
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
60
60
|37
54
64
62
|259,44394
253,17467
253,32896
253,09341
|701.535
791.764
846.419
839.978
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Sosyoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
—
—
1
|216,01019
Dolmadı
Dolmadı
224,64981
|1.200.256
Dolmadı
Dolmadı
1.221.546
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|425,70593
431,76790
429,40170
422,74707
|12.542
13.378
17.062
16.393
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|İngiliz Dilbilimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|68
69
62
62
|393,59736
388,57175
390,10631
377,93998
|24.128
29.260
32.473
31.756
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Almanca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|58
59
53
52
|364,88287
356,09562
359,95231
336,90707
|36.500
44.021
45.565
47.416
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
37
37
36
|362,99616
355,34160
352,86099
329,28083
|37.347
44.389
48.819
50.468
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|361,25618
354,01822
348,46069
337,79354
|38.084
45.041
50.805
47.068
2 Yıllık Bölümler
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
65
65
65
|372,67099
359,43248
360,48922
359,22235
|273.326
356.974
360.999
345.274
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|50
70
70
70
|369,54702
368,97286
367,33361
361,93466
|288.387
308.629
324.473
332.024
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|40
65
65
65
|369,03308
354,32621
347,09468
341,19625
|290.860
385.762
444.117
448.302
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
65
65
65
|50
65
65
67
|352,58665
340,18443
336,37164
328,83748
|381.590
479.190
522.942
534.940
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
65
67
|352,56428
342,60597
343,64775
322,40219
|381.724
461.690
468.332
586.181
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma ve İşletme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
61
61
61
|346,30581
319,54497
313,56455
309,9293
|422.283
659.045
730.996
698.316
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
66
65
|341,09048
336,7006
331,25651
328,97869
|458.688
505.630
564.806
533.919
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|66
66
65
65
|336,53449
330,33455
342,70356
335,79008
|492.660
557.723
475.071
484.688
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
50
50
50
|41
51
52
52
|334,01268
323,34839
327,83473
320,05175
|512.261
621.386
594.048
605.896
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
45
45
45
|36
46
46
46
|328,96974
309,07417
311,02155
301,4828
|554.024
772.484
757.706
784.854
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|325,74259
317,22746
314,17912
318,72114
|582.077
682.761
724.607
617.460
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
66
65
65
|323,77276
304,03251
296,58301
290,92474
|599.887
832.254
924.214
903.840
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|318,06142
315,2985
314,71786
306,69096
|653.836
703.292
719.039
730.384
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|35
62
62
62
|316,57396
290,92515
279,25545
278,83634
|668.577
1.004.201
1.155.058
1.057.753
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|30
65
66
66
|316,2204
301,50641
295,61281
288,82601
|672.181
863.337
936.283
929.039
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|30
30
—
—
|315,92692
306,42516
—
—
|675.086
803.409
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
52
52
52
|315,04345
297,56628
291,23737
287,17822
|684.068
914.282
991.927
949.201
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
71
72
72
|314,27685
288,07387
280,34772
272,52411
|691.757
1.044.339
1.139.410
1.146.238
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|36
67
67
67
|313,31575
284,76044
273,35968
272,83409
|701.952
1.092.193
1.240.346
1.141.818
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
61
61
60
|313,17945
301,19906
297,17658
295,3328
|703.458
867.293
916.910
852.157
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
71
72
72
|312,99049
307,64934
294,9458
285,17444
|705.464
788.951
944.561
974.448
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
72
72
72
|311,56257
294,95054
289,51707
283,86858
|720.354
949.290
1.014.481
991.270
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
61
62
|311,02014
297,31733
288,69535
286,16437
|726.086
917.675
1.025.343
961.953
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|30
51
51
51
|310,62303
291,6986
284,69861
281,1312
|730.306
993.447
1.079.078
1.026.950
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
71
72
72
|309,50266
303,33765
293,48455
286,71299
|742.523
840.814
962.864
954.919
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|25
72
72
72
|308,64689
287,48312
277,36588
271,59365
|751.989
1.052.791
1.182.214
1.159.757
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
45
45
45
|20
47
47
47
|308,19108
281,40099
274,16744
273,71259
|757.043
1.142.002
1.228.360
1.129.093
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|30
72
72
72
|307,97582
283,71643
279,19209
273,31704
|759.420
1.107.712
1.155.953
1.134.769
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|307,55643
289,83166
277,67532
277,30604
|764.069
1.019.480
1.177.700
1.078.766
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|56
55
56
57
|303,04706
299,83485
294,40311
290,00885
|815.334
884.698
951.288
914.780
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
40
41
41
|303,00014
287,29498
274,56377
273,84262
|815.873
1.055.483
1.222.508
1.127.283
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|35
52
52
52
|302,00087
283,30371
275,27847
278,62399
|827.536
1.113.651
1.211.948
1.060.617
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|36
67
67
67
|301,96437
281,92976
272,47948
269,85546
|827.964
1.134.170
1.253.484
1.185.422
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Dijital Dönüşüm Elektroniği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|299,63189
—
—
—
|855.809
—
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|297,90906
280,36889
272,7889
266,83961
|876.544
1.157.434
1.248.791
1.230.964
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|296,86209
273,40984
258,07525
255,30835
|889.463
1.264.383
1.478.784
1.418.564
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
67
|31
67
67
69
|295,90214
274,22905
264,21569
255,57018
|901.305
1.251.447
1.379.982
1.414.100
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|35
—
—
—
|294,49635
—
—
—
|918.916
—
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|292,22892
273,04518
259,90546
252,0961
|947.389
1.270.048
1.448.913
1.474.913
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|291,18791
288,48199
283,96199
276,56097
|960.725
1.038.520
1.089.227
1.089.029
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|287,33191
270,55254
258,88169
252,60223
|1.011.050
1.309.672
1.465.688
1.465.840
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|285,8424
272,31802
—
—
|1.030.807
1.281.478
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Aydıncık Meslek Yüksekokulu (Anamur) (MERSİN) (Devlet)
|Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|284,54194
282,95223
—
—
|1.048.328
1.118.843
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|283,99756
264,76565
250,14634
251,05985
|1.055.612
1.403.275
1.612.037
1.493.341
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
102
103
|283,89342
283,65897
298,05127
279,93573
|1.056.927
1.108.555
906.047
1.042.923
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|282,33653
263,21964
256,47602
253,04676
|1.077.990
1.428.251
1.504.969
1.457.963
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|280,21331
269,25293
255,61999
253,11422
|1.107.185
1.330.660
1.519.230
1.456.758
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|280,02421
267,65067
257,15699
250,86997
|1.109.878
1.356.532
1.493.877
1.496.835
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
40
41
|276,71738
254,44989
242,11461
239,87422
|1.155.848
1.576.213
1.752.876
1.708.078
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
60
60
|31
67
62
62
|269,6651
249,88778
240,98386
232,87391
|1.255.970
1.654.609
1.773.205
1.856.587
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|269,25859
259,08619
248,11694
244,6841
|1.261.788
1.497.237
1.646.923
1.612.969
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
52
52
52
|269,07264
250,62339
241,56377
235,66985
|1.264.453
1.641.764
1.762.824
1.795.977
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|267,24212
253,11215
241,75231
231,93653
|1.290.866
1.598.893
1.759.452
1.877.358
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
0
1
|265,93012
295,11298
Dolmadı
217,73236
|1.309.929
947.097
Dolmadı
2.215.978
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
52
52
52
|265,05544
250,05682
238,61897
230,53898
|1.322.396
1.651.675
1.816.715
1.908.678
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
40
40
|31
52
41
41
|263,95815
243,40755
237,40768
226,26659
|1.338.422
1.768.657
1.838.938
2.007.910
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Turizm Animasyonu
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|261,27077
254,42876
243,13176
240,20308
|1.377.630
1.576.573
1.734.728
1.701.413
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
40
40
|36
52
41
41
|259,56171
246,69162
240,83519
238,12912
|1.402.715
1.710.539
1.775.953
1.744.285
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
57
57
57
|258,86419
243,25905
234,57839
222,77848
|1.412.939
1.771.288
1.891.577
2.091.497
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|256,91631
246,55428
238,90494
235,62898
|1.441.181
1.712.956
1.811.407
1.796.875
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
31
26
26
|255,41249
242,70859
238,13806
231,15936
|1.463.403
1.780.970
1.825.633
1.894.689
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|255,38599
248,95621
241,10964
243,50056
|1.463.795
1.670.860
1.771.028
1.636.114
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|36
—
—
—
|253,59109
—
—
—
|1.490.233
—
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Fidan Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
35
35
|52
52
36
36
|251,68196
256,35061
254,6215
241,45886
|1.518.133
1.543.614
1.535.997
1.676.167
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Silifke Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|246,09474
240,17375
235,04359
229,43856
|1.600.105
1.826.398
1.882.904
1.933.850
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Anamur Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
49
|52
52
52
51
|243,32362
242,22457
237,67683
242,47061
|1.640.893
1.789.504
1.834.027
1.656.228
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mut Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
30
30
|52
52
30
31
|238,79646
237,91757
239,6869
238,21741
|1.707.297
1.866.976
1.797.077
1.742.381
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Erdemli Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MERSİN) (Devlet)
|Dijital Dönüşüm Elektroniği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—