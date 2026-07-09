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Haberler Fotohaber Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 09.07.2026 16:49

Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Meslek lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri, LGS tercih sürecine hazırlanan öğrenciler ve veliler için okul seçimi aşamasında öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda adaylar, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin kontenjanlarını, alan seçeneklerini, taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak tercih listelerini şekillendirecek. İşte, güncel meslek lisesi taban puanları ve detayları…

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Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Lise tercih döneminde mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri önemli seçenekler arasında yer alıyor. Meslek lisesi taban puanları, öğrencinin tercih edeceği okulun önceki yıl hangi puan ve yüzdelik dilimle öğrenci aldığını gösteriyor. Meslek lisesi taban puanları değerlendirilirken yalnızca puan değil; yüzdelik dilim, kontenjan, okul türü, alan seçeneği ve yerleştirme yöntemi de birlikte dikkate alınıyor.

Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

MESLEK LİSESİNDE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde;

  • Bilişim Teknolojileri
  • Elektrik-Elektronik Teknolojisi
  • Makine ve Tasarım Teknolojisi
  • Motorlu Araçlar Teknolojisi
  • Sağlık Hizmetleri
  • Yiyecek İçecek Hizmetleri
  • Muhasebe ve Finansman
  • Moda Tasarım Teknolojileri
  • Grafik ve Fotoğraf
  • Gazetecilik
  • Radyo-Televizyon
  • Endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi birçok alan bulunuyor.

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Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.

İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili Alan 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Siber Güvenlik 473.593 1,3
Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 468.103 1,64
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 447.709 4,31
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 437.790 4,7
İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 427.473 7,2
İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri 424.548 10,02
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 417.922 10,1
Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon 417.282 8,31
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 411.931 8,59
Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 408.173 11,41
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 400.640 10,31
Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 397.188 12,68
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 390.301 12,1
Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 384.301 15,42
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 383.735 12,16
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 383.326 12,69
Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 380.535 16
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 378.764 13,83
Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 377.738 13,31
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 377.041 -
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 376.732 16,07
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 372.022 14,43
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 368.736 15,32
Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 366.123 15,59
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 362.575 19,71
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 361.601 19,2
Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 360.326 18,97
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 360.181 15,49
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 358.289 17,2
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 357.705 16,15
İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 356.454 18,57
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 351.882 -
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 351.001 19,76
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 349.903 19,98
Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 345.068 17,61
Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 344.647 20,94
Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 339.876 20,49
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 339.749 22,21
Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 338.623 23,75
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 338.312 26,32
Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 333.212 23,89
Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 329.523 26,14
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili Alan 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 328.414 24,58
Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri 328.012 21,58
Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gemi Yapımı 325.470 24,32
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 324.154 24,53
Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 323.779 22,44
Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri 323.731 23
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 323.295 26,43
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 316.952 25,84
Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 314.450 23,14
İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 310.450 30,96
İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 305.505 30,18
Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 303.465 28,24
Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 301.927 27,46
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 301.478 27,71
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 300.505 35,78
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 299.492 34,13
Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 296.739 33,67
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 292.900 36,93
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 292.783 33,91
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gemi Yapımı 291.018 36,37
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 289.944 29,51
Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 288.493 -
Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 287.424 32,97
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 285.698 34,67
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 283.706 31,35
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 277.186 26,16
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 274.464 33,19
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 273.375 43,57
Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 270.404 39,75
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 269.849 41,93
Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon 264.799 43,38
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 260.243 40,1
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 259.541 42,35
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 256.865 32,71
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 256.457 45,09
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 256.270 40
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Laboratuvar Hizmetleri 254.933 35,4
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 254.876 40,69
TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 253.541 44,16
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 252.440 47,31
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 252.092 47,81
Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri 250.610 40,68
Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 249.996 45,77
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 249.955 41,38
Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 249.837 -
Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili Alan 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 248.476 50,86
Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 246.834 42,5
Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 246.673 50,82
İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 246.507 -
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 245.822 48,12
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 245.201 48,81
Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 244.905 50,3
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) 244.363 35,37
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı) 243.028 37,47
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 242.775 -
Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 242.704 41,68
Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 242.133 44,11
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 241.195 38,07
Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 241.031 -
Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 241.001 53,05
Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 238.926 -
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı 238.714 41,49
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 238.083 51,65
TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Raylı Sistemler Teknolojisi 237.670 45,41
Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 236.251 61,71
Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf 234.745 47,21
Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 234.487 43,75
İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 234.141 42,67
Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 232.393 56,62
İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 232.000 -
Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 231.536 42,42
Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 230.726 53,73
Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 230.638 49,18
Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 230.382 48,14
Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 230.136 61,19
Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 229.624 56,23
Vehbi Koç Vakfı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 228.964 53,36
Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 227.669 52,67
İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Adalet 227.474 59,43
Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 226.516 51,32
Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 226.057 51,09
Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Güzellik Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 225.226 54,29
Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 223.277 53,95
Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kuyumculuk Teknolojisi 223.062 55,25
Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 222.426 70,17
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 222.195 51,91
Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 221.667 50,25
Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 221.653 62,22
Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) 220.673 44,96
Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 220.623 53,38
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi 216.124 49,65
İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 215.565 61,91
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 214.914 53,85
İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 214.785 -
Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 213.809 80,65
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 213.421 65,33
Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 212.881 53,18
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Raylı Sistemler Teknolojisi 212.795 63,97
Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 212.574 58,28
İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 212.220 59,68
Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Harita-Tapu-Kadastro 211.384 58,44
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 211.379 -
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri 211.094 65,58
Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 210.288 69,63
Kağıthane İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri 210.028 69,98
İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 209.708 59,02
50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 208.493 52,9
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 208.397 62,43
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 208.378 63,4
Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 207.227 54,27
Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 206.571 71,7
Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 204.066 66,58
Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 202.982 -
Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 202.440 63,51
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 202.241 -
Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri 201.217 55,67
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 200.781 71,43
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 200.617 -
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 200.023 69,41
Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 199.087 84,44
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 199.006 79,87
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 198.278 -
Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 197.373 62,56
TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 197.279 69,21
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 197.206 54,62
M. Ali Büyükhanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman 196.722 72,57
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 196.098 60,08
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 194.912 -
Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 194.095 79,68
Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) 193.657 56,97
Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri 193.514 71,78
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 192.910 -
Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) 192.211 100
Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 191.870 63,99
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 191.763 67,39
Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 191.703 65,38
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 191.660 79,28
Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri 191.141 -
Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili Alan 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 192.910 -
Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) 192.211 100
Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 191.870 63,99
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 191.763 67,39
Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 191.703 65,38
Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 191.660 79,28
Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri 191.141 59,37
Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 191.131 62,15
Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 191.040 80,51
Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 190.506 -
Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 189.939 98,84
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 188.662 68,51
Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 188.501 66,31
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 187.069 96,21
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 186.397 53,42
PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 185.191 -
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 184.571 57,4
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 184.413 68,03
Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 184.380 61,02
Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 184.246 -
Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 183.824 74,05
Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 180.498 68,7
İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 179.889 78,85
Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 179.702 88,8
Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı) 178.186 -
Pendik İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 177.504 55,64
Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri 177.255 84,89
Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 177.239 70,62
Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 176.683 64,69
Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gazetecilik Alanı (Sınavlı) 176.660 -
Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf 176.579 54,59
Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 176.362 98,51
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi 176.073 75,22
PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Plastik Teknolojisi 175.435 98,31
Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 174.489 86,61
Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı) 172.412 99,25
Kadıköy Göztepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 171.461 61,98
Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf 170.634 72,15
Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 170.538 -
Velibaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 170.408 -
Sultangazi Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf 170.128 75,39
Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi 169.528 87,12
Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 169.283 99,76
Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 169.232 71,16
Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 168.920 72,35
Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Geleneksel Türk Sanatları (Sınavlı) 168.872 97,2
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 168.464 -
Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri 168.089 -
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 167.622 62,71
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 167.607 79,99
Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 167.360 71,69
İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 167.287 90,02
TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 167.000 73,41
PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 166.884 78,14
Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 166.785 97,07
Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 165.168 66,11
Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 164.633 88,12
Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 164.620 91,24
Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı) 164.416 63,12
Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Pazarlama ve Perakende 163.439 68,38
Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi 162.692 59,11
Kabatas Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) 162.232 91,85
Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 161.605 86,06
Maltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 161.045 97,57
Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 160.888 98,11
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 160.525 -
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 160.394 94,03
Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 159.678 90,34
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 159.483 -
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 159.083 -
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) 158.912 99,56
Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tekstil Teknolojisi 158.867 98,28
Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 158.041 99,13
Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 157.977 74,15
Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 157.911 65,48
Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman 157.752 -
Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 157.031 63,76
İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 156.313 98,18
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 156.218 87,26
Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 153.681 99,76
Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 152.410 -
Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 152.088 71,69
Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 151.927 -
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 150.806 98,3
Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tarım 150.347 97,55
Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 150.343 99,47
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) 149.768 81,57
Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 149.459 99,78
Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 148.677 80,88
Şile Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri 147.709 -
Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 146.962 79,19
Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 146.790 -
Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 145.612 98,68
Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 143.416 79,83
İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) 139.367 99,39
Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Matbaa Teknolojisi 119.352 73,82
Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Denizcilik - -
Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Denizcilik - -
Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Denizcilik - -
Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Denizcilik - -
Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Denizcilik - -
Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Denizcilik - -
Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

İZMİR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANI

Okul Adı Alan Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 362.242 19,77
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 4 yıl İngilizce 347.817 23,1
ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 340.326 24,69
ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 319.512 29,16
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uçak Bakım 4 yıl İngilizce 317.882 23,92
KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 305.376 37,21
KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 300.213 34,92
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 296.698 28,93
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 295.234 34,81
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri 4 yıl İngilizce 291.567 28,5
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 291.437 37,14
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 285.286 33,55
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 277.407 38,76
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 264.578 45,48
ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 260.266 44,09
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 252.192 49,03
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 247.513 54,08
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 247.452 46,4
KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 247.373 49,23
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ulaştırma Hizmetleri 4 yıl İngilizce 247.115 46,98
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 246.083 45,19
KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 244.345 47,05
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi 4 yıl İngilizce 241.740 48,9
KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 236.133 49,57
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 234.679 -
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 232.011 55,82
MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 229.356 75,47
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 218.935 -
ALİAĞA / Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet 4 yıl İngilizce 217.859 47,56
BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 215.547 64,45
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri 4 yıl İngilizce 212.187 51,82
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi 4 yıl İngilizce 211.063 67,4
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 207.506 61,15
BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4 yıl İngilizce 204.090 62,22
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 197.487 -
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi 4 yıl İngilizce 194.210 60,66
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 4 yıl İngilizce 193.861 78,14
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi 4 yıl İngilizce 186.069 72,8
BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 184.726 73,47
BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 182.999 69,01
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalürji Teknolojisi 4 yıl İngilizce 172.688 96,46
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi 4 yıl İngilizce 171.579 65,55
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi 4 yıl İngilizce 170.455 97,06
KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 168.987 93,6
SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 168.839 88,5
KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 4 yıl İngilizce 168.009 -
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik ve Fotoğraf 4 yıl İngilizce 167.574 82,8
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaat Teknolojisi 4 yıl İngilizce 166.297 99,61
GAZİEMİR / Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri 4 yıl İngilizce 160.379 77,45
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 158.912 70,73
SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 156.771 88,46
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Harita-Tapu-Kadastro 4 yıl İngilizce 151.379 96,05
BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine ve Tasarım Teknolojisi 4 yıl İngilizce 150.483 77,84
BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 144.320 92,85
KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 4 yıl İngilizce 138.900 77,42
ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik 4 yıl İngilizce - -
ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Hazırlık + 4 yıl İngilizce - -
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik 4 yıl İngilizce - -
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik 4 yıl İngilizce - -

Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili Alan 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Havacılık ve Uzay Teknolojisi 480,242 0,96
YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 470,563 1,73
YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 465,942 2,38
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 443,263 5,35
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 429,963 6,86
KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 415,020 10,78
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 402,705 11,62
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 395,383 11,95
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 394,941 13,97
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 388,465 14,11
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 384,089 15,37
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 376,676 14,38
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 369,238 16,64
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 361,639 19,85
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 361,137 19,45
SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 351,533 20,4
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 351,235 21,35
ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 345,648 18,3
KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri 342,183 20,99
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 313,698 28,63
YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 309,360 26,15
SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 307,606 33,42
YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 304,129 31,88
KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 303,442 31,89
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 303,113 26,54
POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 300,469 31,29
MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri 296,934 27,77
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 294,926 -
SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 287,492 35,98
ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 286,432 37,95
ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 286,425 37,17
SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Adalet 285,992 40,41
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 280,412 43,19
KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 279,995 35,18
NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tarım 268,695 80,8
PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri 268,138 39,18
NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi 258,839 -
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 258,098 48,47
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 256,128 43,71
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf 252,860 47,09
SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 242,500 55,52
YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 241,830 51,76
KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 239,608 52,5
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 237,898 50,99
GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 236,211 49,65
ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Adalet 230,716 44,58
ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 230,228 54,43
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman 222,812 62,4
ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 222,413 68,97
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 220,446 60,32
MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 215,851 61,64
MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 215,584 54,85
YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 214,773 83,01
ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Harita-Tapu-Kadastro 211,958 40,94
BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 211,233 61,23
ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 210,197 69,76
ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi 205,526 98,26
GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 202,498 69,32
MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 202,083 76,56
ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Laboratuvar Hizmetleri 201,129 60,31
GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 199,081 70,07
SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 198,403 68,05
MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 195,734 86,82
KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) 194,512 57,35
PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 190,692 60,62
YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 190,488 99,71
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Harita-Tapu-Kadastro 182,652 71,61
NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 171,536 89,09
ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon 171,148 63,63
GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tarım 169,478 93,16
YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gazetecilik 166,079 97,62
KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 163,512 97,37
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) 161,042 75,79
NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Laboratuvar Hizmetleri 159,429 97,61
ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 151,365 99,63
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 150,578 91,23
YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 143,256 -

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