Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Lise tercih döneminde mesleki eğitim almak isteyen öğrenciler için Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri önemli seçenekler arasında yer alıyor. Meslek lisesi taban puanları, öğrencinin tercih edeceği okulun önceki yıl hangi puan ve yüzdelik dilimle öğrenci aldığını gösteriyor. Meslek lisesi taban puanları değerlendirilirken yalnızca puan değil; yüzdelik dilim, kontenjan, okul türü, alan seçeneği ve yerleştirme yöntemi de birlikte dikkate alınıyor.