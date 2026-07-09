Meslek lisesi taban puanları 2026: İstanbul, İzmir, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzdelik dilimleri

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.
İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|Alan
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Siber Güvenlik
|473.593
|1,3
|Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|468.103
|1,64
|İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|447.709
|4,31
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|437.790
|4,7
|İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|427.473
|7,2
|İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri
|424.548
|10,02
|Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|417.922
|10,1
|Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon
|417.282
|8,31
|Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|411.931
|8,59
|Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|408.173
|11,41
|Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|400.640
|10,31
|Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|397.188
|12,68
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|390.301
|12,1
|Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|384.301
|15,42
|Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|383.735
|12,16
|Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|383.326
|12,69
|Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|380.535
|16
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|378.764
|13,83
|Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|377.738
|13,31
|Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|377.041
|-
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|376.732
|16,07
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|372.022
|14,43
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|368.736
|15,32
|Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|366.123
|15,59
|Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|362.575
|19,71
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|361.601
|19,2
|Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|360.326
|18,97
|Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|360.181
|15,49
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|358.289
|17,2
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|357.705
|16,15
|İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|356.454
|18,57
|Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|351.882
|-
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|351.001
|19,76
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|349.903
|19,98
|Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|345.068
|17,61
|Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|344.647
|20,94
|Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|339.876
|20,49
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|339.749
|22,21
|Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|338.623
|23,75
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|338.312
|26,32
|Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|333.212
|23,89
|Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|329.523
|26,14
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|Alan
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|328.414
|24,58
|Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri
|328.012
|21,58
|Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gemi Yapımı
|325.470
|24,32
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|324.154
|24,53
|Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|323.779
|22,44
|Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri
|323.731
|23
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|323.295
|26,43
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|316.952
|25,84
|Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|314.450
|23,14
|İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|310.450
|30,96
|İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|305.505
|30,18
|Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|303.465
|28,24
|Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|301.927
|27,46
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|301.478
|27,71
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|300.505
|35,78
|Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|299.492
|34,13
|Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|296.739
|33,67
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|292.900
|36,93
|Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|292.783
|33,91
|Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gemi Yapımı
|291.018
|36,37
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|289.944
|29,51
|Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|288.493
|-
|Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|287.424
|32,97
|İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|285.698
|34,67
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|283.706
|31,35
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|277.186
|26,16
|Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|274.464
|33,19
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|273.375
|43,57
|Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|270.404
|39,75
|Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|269.849
|41,93
|Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon
|264.799
|43,38
|Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|260.243
|40,1
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|259.541
|42,35
|Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|256.865
|32,71
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|256.457
|45,09
|Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|256.270
|40
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Laboratuvar Hizmetleri
|254.933
|35,4
|İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|254.876
|40,69
|TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|253.541
|44,16
|Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|252.440
|47,31
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|252.092
|47,81
|Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri
|250.610
|40,68
|Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|249.996
|45,77
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|249.955
|41,38
|Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|249.837
|-
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|Alan
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|248.476
|50,86
|Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|246.834
|42,5
|Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|246.673
|50,82
|İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|246.507
|-
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|245.822
|48,12
|Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|245.201
|48,81
|Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|244.905
|50,3
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)
|244.363
|35,37
|Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gemi Yapımı Alanı (Sınavlı)
|243.028
|37,47
|Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|242.775
|-
|Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|242.704
|41,68
|Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|242.133
|44,11
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|241.195
|38,07
|Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|241.031
|-
|Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|241.001
|53,05
|Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|238.926
|-
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı
|238.714
|41,49
|Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|238.083
|51,65
|TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Raylı Sistemler Teknolojisi
|237.670
|45,41
|Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|236.251
|61,71
|Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf
|234.745
|47,21
|Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|234.487
|43,75
|İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|234.141
|42,67
|Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|232.393
|56,62
|İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|232.000
|-
|Dr. Nureddin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|231.536
|42,42
|Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|230.726
|53,73
|Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|230.638
|49,18
|Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|230.382
|48,14
|Kartal Sabiha Gökçen Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|230.136
|61,19
|Şile Borsa İstanbul 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|229.624
|56,23
|Vehbi Koç Vakfı Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|228.964
|53,36
|Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|227.669
|52,67
|İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Adalet
|227.474
|59,43
|Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|226.516
|51,32
|Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|226.057
|51,09
|Rauf Denktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Güzellik Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|225.226
|54,29
|Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|223.277
|53,95
|Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kuyumculuk Teknolojisi
|223.062
|55,25
|Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|222.426
|70,17
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|222.195
|51,91
|Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|221.667
|50,25
|Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|221.653
|62,22
|Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)
|220.673
|44,96
|Asım Kibar Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|220.623
|53,38
|Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi
|216.124
|49,65
|İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|215.565
|61,91
|Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|214.914
|53,85
|İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|214.785
|-
|Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|213.809
|80,65
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|213.421
|65,33
|Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|212.881
|53,18
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Raylı Sistemler Teknolojisi
|212.795
|63,97
|Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|212.574
|58,28
|İSOV-Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|212.220
|59,68
|Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Harita-Tapu-Kadastro
|211.384
|58,44
|Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|211.379
|-
|Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri
|211.094
|65,58
|Galata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|210.288
|69,63
|Kağıthane İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri
|210.028
|69,98
|İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|209.708
|59,02
|50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|208.493
|52,9
|Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|208.397
|62,43
|Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|208.378
|63,4
|Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|207.227
|54,27
|Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|206.571
|71,7
|Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|204.066
|66,58
|Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|202.982
|-
|Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|202.440
|63,51
|Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|202.241
|-
|Bayrampaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri
|201.217
|55,67
|Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|200.781
|71,43
|Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|200.617
|-
|Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|200.023
|69,41
|Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|199.087
|84,44
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|199.006
|79,87
|Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|198.278
|-
|Zeytinburnu M. İhsan Mermerci Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|197.373
|62,56
|TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|197.279
|69,21
|Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
|197.206
|54,62
|M. Ali Büyükhanlı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman
|196.722
|72,57
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|196.098
|60,08
|Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|194.912
|-
|Beylikdüzü Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|194.095
|79,68
|Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)
|193.657
|56,97
|Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri
|193.514
|71,78
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|192.910
|-
|Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)
|192.211
|100
|Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|191.870
|63,99
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|191.763
|67,39
|Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|191.703
|65,38
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|191.660
|79,28
|Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri
|191.141
|-
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|Alan
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|192.910
|-
|Kartal Şehit Burak Cantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)
|192.211
|100
|Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|191.870
|63,99
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|191.763
|67,39
|Selimpaşa Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|191.703
|65,38
|Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|191.660
|79,28
|Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri
|191.141
|59,37
|Zehra Mustafa Dalgıç Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|191.131
|62,15
|Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|191.040
|80,51
|Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|190.506
|-
|Kadıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|189.939
|98,84
|Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|188.662
|68,51
|Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|188.501
|66,31
|Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|187.069
|96,21
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|186.397
|53,42
|PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|185.191
|-
|Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|184.571
|57,4
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Mobilya ve İç Mekân Tasarımı
|184.413
|68,03
|Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|184.380
|61,02
|Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|184.246
|-
|Fikriye-Nüzhet Bilgincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|183.824
|74,05
|Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|180.498
|68,7
|İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|179.889
|78,85
|Büyükçekmece Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|179.702
|88,8
|Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı (Sınavlı)
|178.186
|-
|Pendik İTO Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|177.504
|55,64
|Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri
|177.255
|84,89
|Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|177.239
|70,62
|Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|176.683
|64,69
|Bahçelievler Aydın Doğan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gazetecilik Alanı (Sınavlı)
|176.660
|-
|Pendik Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf
|176.579
|54,59
|Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|176.362
|98,51
|Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi
|176.073
|75,22
|PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Plastik Teknolojisi
|175.435
|98,31
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|174.489
|86,61
|Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf Alanı (Sınavlı)
|172.412
|99,25
|Kadıköy Göztepe Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|171.461
|61,98
|Cağaloğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf
|170.634
|72,15
|Üsküdar Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|170.538
|-
|Velibaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|170.408
|-
|Sultangazi Nene Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf
|170.128
|75,39
|Arnavutköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi
|169.528
|87,12
|Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|169.283
|99,76
|Siyavuşpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|169.232
|71,16
|Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|168.920
|72,35
|Cağaloğlu Hüsamettin Yivlik Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Geleneksel Türk Sanatları (Sınavlı)
|168.872
|97,2
|Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|168.464
|-
|Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|168.089
|-
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|167.622
|62,71
|Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|167.607
|79,99
|Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|167.360
|71,69
|İHKİB Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|167.287
|90,02
|TÜRKÇİMENTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|167.000
|73,41
|PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|166.884
|78,14
|Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|166.785
|97,07
|Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|165.168
|66,11
|Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|164.633
|88,12
|Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|164.620
|91,24
|Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanı (Sınavlı)
|164.416
|63,12
|Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Pazarlama ve Perakende
|163.439
|68,38
|Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi
|162.692
|59,11
|Kabatas Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)
|162.232
|91,85
|Cemil Meriç Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|161.605
|86,06
|Maltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|El Sanatları Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|161.045
|97,57
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|160.888
|98,11
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|160.525
|-
|Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|160.394
|94,03
|Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|159.678
|90,34
|Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|159.483
|-
|Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|159.083
|-
|Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)
|158.912
|99,56
|Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tekstil Teknolojisi
|158.867
|98,28
|Büyükçekmece Hayriye Duruk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|158.041
|99,13
|Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|157.977
|74,15
|Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|157.911
|65,48
|Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman
|157.752
|-
|Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|157.031
|63,76
|İHKİB Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|156.313
|98,18
|Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|156.218
|87,26
|Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|153.681
|99,76
|Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|152.410
|-
|Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|152.088
|71,69
|Mithatpaşa Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|151.927
|-
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Matbaa Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|150.806
|98,3
|Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tarım
|150.347
|97,55
|Boğaziçi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|150.343
|99,47
|Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)
|149.768
|81,57
|Alkop Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|149.459
|99,78
|Ümraniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Metal Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|148.677
|80,88
|Şile Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|147.709
|-
|Doç. Dr. Burhan Bahriyeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|146.962
|79,19
|Kıraç Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|146.790
|-
|Mediha Engizer Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tekstil Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|145.612
|98,68
|Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|143.416
|79,83
|İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı)
|139.367
|99,39
|Dr.Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Matbaa Teknolojisi
|119.352
|73,82
|Ziya Kalkavan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Denizcilik
|-
|-
|Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Denizcilik
|-
|-
|Kaptanı Derya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Denizcilik
|-
|-
|Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Denizcilik
|-
|-
|Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Denizcilik
|-
|-
|Hacı Rahime Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Denizcilik
|-
|-
|Okul Adı
|Alan
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|362.242
|19,77
|BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|347.817
|23,1
|ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|340.326
|24,69
|ALİAĞA / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|319.512
|29,16
|SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Uçak Bakım
|4 yıl
|İngilizce
|317.882
|23,92
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|305.376
|37,21
|KARŞIYAKA / Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|300.213
|34,92
|KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|296.698
|28,93
|BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|295.234
|34,81
|KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Sağlık Hizmetleri
|4 yıl
|İngilizce
|291.567
|28,5
|BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|291.437
|37,14
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|285.286
|33,55
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|277.407
|38,76
|GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|264.578
|45,48
|ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|260.266
|44,09
|KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|252.192
|49,03
|ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|247.513
|54,08
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|247.452
|46,4
|KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|247.373
|49,23
|NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Ulaştırma Hizmetleri
|4 yıl
|İngilizce
|247.115
|46,98
|ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|246.083
|45,19
|KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|244.345
|47,05
|BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|241.740
|48,9
|KONAK / Konak Alsancak Nevvar-Salih İşgören Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|236.133
|49,57
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|234.679
|-
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|232.011
|55,82
|MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|229.356
|75,47
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|218.935
|-
|ALİAĞA / Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Adalet
|4 yıl
|İngilizce
|217.859
|47,56
|BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|215.547
|64,45
|KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|212.187
|51,82
|KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|211.063
|67,4
|KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|207.506
|61,15
|BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|4 yıl
|İngilizce
|204.090
|62,22
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|197.487
|-
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Gıda Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|194.210
|60,66
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|4 yıl
|İngilizce
|193.861
|78,14
|BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Plastik Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|186.069
|72,8
|BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|184.726
|73,47
|BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|182.999
|69,01
|KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Metalürji Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|172.688
|96,46
|BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Kimya Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|171.579
|65,55
|TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Tekstil Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|170.455
|97,06
|KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Pazarlama ve Perakende Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|168.987
|93,6
|SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|168.839
|88,5
|KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|168.009
|-
|BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Grafik ve Fotoğraf
|4 yıl
|İngilizce
|167.574
|82,8
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|İnşaat Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|166.297
|99,61
|GAZİEMİR / Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Moda Tasarım Teknolojileri
|4 yıl
|İngilizce
|160.379
|77,45
|KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|158.912
|70,73
|SELÇUK / Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|156.771
|88,46
|KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Harita-Tapu-Kadastro
|4 yıl
|İngilizce
|151.379
|96,05
|BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|4 yıl
|İngilizce
|150.483
|77,84
|BUCA / Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|144.320
|92,85
|KONAK / İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|4 yıl
|İngilizce
|138.900
|77,42
|ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Denizcilik
|4 yıl
|İngilizce
|-
|-
|ÇEŞME / Çeşme Ulusoy Denizcilik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
|Denizcilik
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|-
|-
|KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Denizcilik
|4 yıl
|İngilizce
|-
|-
|KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Denizcilik
|4 yıl
|İngilizce
|-
|-
|Okul Adı
|Öğr. Süresi
|Eğitim Dili
|Alan
|2025 Taban Puanı
|2025 Yüzdelik Dilimi
|ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Havacılık ve Uzay Teknolojisi
|480,242
|0,96
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|470,563
|1,73
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|465,942
|2,38
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|443,263
|5,35
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|429,963
|6,86
|KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|415,020
|10,78
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|402,705
|11,62
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|395,383
|11,95
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|394,941
|13,97
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|388,465
|14,11
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|384,089
|15,37
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|376,676
|14,38
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|369,238
|16,64
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|361,639
|19,85
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|361,137
|19,45
|SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|351,533
|20,4
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|351,235
|21,35
|ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|345,648
|18,3
|KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri
|342,183
|20,99
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|313,698
|28,63
|YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|309,360
|26,15
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|307,606
|33,42
|YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|304,129
|31,88
|KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|303,442
|31,89
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|303,113
|26,54
|POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|300,469
|31,29
|MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri
|296,934
|27,77
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|294,926
|-
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|287,492
|35,98
|ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|286,432
|37,95
|ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|286,425
|37,17
|SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Adalet
|285,992
|40,41
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|280,412
|43,19
|KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|279,995
|35,18
|NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tarım
|268,695
|80,8
|PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri
|268,138
|39,18
|NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi
|258,839
|-
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|258,098
|48,47
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|256,128
|43,71
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf
|252,860
|47,09
|SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|242,500
|55,52
|YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|241,830
|51,76
|KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|239,608
|52,5
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|237,898
|50,99
|GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|236,211
|49,65
|ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Adalet
|230,716
|44,58
|ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|230,228
|54,43
|KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman
|222,812
|62,4
|ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|222,413
|68,97
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|220,446
|60,32
|MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|215,851
|61,64
|MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|215,584
|54,85
|YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|214,773
|83,01
|ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Harita-Tapu-Kadastro
|211,958
|40,94
|BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|211,233
|61,23
|ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|210,197
|69,76
|ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi
|205,526
|98,26
|GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|202,498
|69,32
|MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|202,083
|76,56
|ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Laboratuvar Hizmetleri
|201,129
|60,31
|GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|199,081
|70,07
|SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|198,403
|68,05
|MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|195,734
|86,82
|KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)
|194,512
|57,35
|PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|190,692
|60,62
|YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|190,488
|99,71
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Harita-Tapu-Kadastro
|182,652
|71,61
|NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|171,536
|89,09
|ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon
|171,148
|63,63
|GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tarım
|169,478
|93,16
|YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gazetecilik
|166,079
|97,62
|KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|163,512
|97,37
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)
|161,042
|75,79
|NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Laboratuvar Hizmetleri
|159,429
|97,61
|ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|151,365
|99,63
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|150,578
|91,23
|YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|143,256
|-