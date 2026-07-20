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Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:06

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Metgün Enerji halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulunun onayının ardından talep toplama aşamasına geçti. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin Borsa İstanbul yolculuğuna katılmak isteyen yatırımcılar için satış fiyatı, dağıtım yöntemi ve başvuru kanalları belli oldu. Peki, METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalar var?

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METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu, Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. paylarının halka arzına onay verdi. Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanan şirket için üç günlük talep toplama süreci bugün başlayacak. Metgün Enerji halka arz başvuruları ise banka ve aracı kurumlar üzerinden yapılabilecek.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

METEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Metgün Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 20, 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar üç gün boyunca saat 09.00 ile 17.00 arasında talepte bulunabilecek.

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METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Metgün Enerji halka arz fiyatı pay başına 20 TL olarak belirlendi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak halka arzda toplam 135 milyon 579 bin lot satışa sunulacak. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.7 Milyar TL olacak.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ İŞLEM KODU NEDİR?

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş., halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da METEN işlem koduyla yer alacak. İlk işlem tarihi ise talep toplama sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 81 milyon 347 bin 400 lot ayrıldı. Kişi başına düşecek kesin lot sayısı, geçerli başvuru sayısının belli olmasının ardından açıklanacak.

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Metgün Enerji halka arzına konsorsiyumda bulunan banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilecek. Bankalar arasında şunlar bulunuyor:

  • Akbank
  • DenizBank
  • Garanti BBVA
  • Halkbank
  • ING Bank'ın özel bankacılık şubeleri
  • Türkiye İş Bankası
  • Odeabank
  • QNB
  • Şekerbank
  • TEB
  • VakıfBank
  • Yapı Kredi
  • Ziraat Bankası ve Ziraat Dinamik Bankası.

Başvuru yapılabilecek aracı kurumlar ise şöyle:

  • A1 Capital, Acar Menkul, Ahlatcı Yatırım, Ak Yatırım, Aktif Yatırım Bankası, Alnus Yatırım, Alternatif Yatırım, Ata Yatırım, Bizim Menkul, BtcTurk Yatırım, Bulls Yatırım, Burgan Yatırım, Colendi Menkul, Deniz Yatırım, Destek Yatırım, Dinamik Menkul, Fiba Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, ICBC Turkey Yatırım, İnfo Yatırım, ING Yatırım, İntegral Yatırım, InvestAZ Yatırım, İş Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, Marbaş Menkul, Meksa Yatırım, Midas, Misyon Yatırım Bankası, Osmanlı Yatırım, Oyak Yatırım, Pay Menkul, PhillipCapital, Piramit Menkul, Prim Menkul, Pusula Yatırım, QNB Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Trive Yatırım, Turkish Yatırım, Ünlü Menkul, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım. Banka ve aracı kurum listesi

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