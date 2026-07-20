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METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 20.07.2026 09:06
METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Metgün Enerji halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulunun onayının ardından talep toplama aşamasına geçti. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin Borsa İstanbul yolculuğuna katılmak isteyen yatırımcılar için satış fiyatı, dağıtım yöntemi ve başvuru kanalları belli oldu. Peki, METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalar var?