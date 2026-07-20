METGÜN ENERJİ HALKA ARZ BUGÜN BAŞLIYOR: METEN Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Metgün Enerji halka arz fiyatı pay başına 20 TL olarak belirlendi. Sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanacak halka arzda toplam 135 milyon 579 bin lot satışa sunulacak. Buna göre halka arz büyüklüğü 2.7 Milyar TL olacak.