Giriş Tarihi: 02.08.2022 15:39
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
15:40
Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı
Metro, yayalar ve otobüsler tarafından erişilemeyen demiryolunda hizmet sağlayan en hızlı ulaşım araçlarından birisidir. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yolcu taşımaktadır. İstanbul metro durakları ise yolcuların sıkça araştırdığı başlıklardan birisidir. İstanbul metro durakları 2022, sefer saatleri ile istasyon haritadı bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İstanbul'da bulunan metro durakları isimleri nedir, hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri nasıldır?