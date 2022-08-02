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Haberler Fotohaber Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı
Giriş Tarihi: 02.08.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 15:40

Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

Metro, yayalar ve otobüsler tarafından erişilemeyen demiryolunda hizmet sağlayan en hızlı ulaşım araçlarından birisidir. İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yolcu taşımaktadır. İstanbul metro durakları ise yolcuların sıkça araştırdığı başlıklardan birisidir. İstanbul metro durakları 2022, sefer saatleri ile istasyon haritadı bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İstanbul'da bulunan metro durakları isimleri nedir, hafta içi ve hafta sonu sefer saatleri nasıldır?

Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

Metro, Türkiye'deki en hızlı ulaşılm araçlarından birisidir. İstanbul başta olmak üzere daha birçok ilde her gün yüzbinlerce yolcuya hizmet sağlamaktadır. Yayalar ve diğer araçlar tarafından erişilemeyen özel tünellerde bulunan demiryollarıdır. Metro durakları da yolcular tarafından sıkça araştırılır. İstanbul metro durakları isimleri, sefer saatleri, güzergah hattı ve haritası için doğru yerdesiniz. 2022 İstanbul metro durakları isimleri, durak haritası ve sefer saatleri aşağıda yer alıyor.

Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

İstanbul Metro Durakları İsimleri 2022

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu Yakası'nda hizmet sağlayan 8 metro hattı bulunur. Avrupa Yakası'nda M1A, M1B, M2, M3, M4, M5, M6 ve M7 hatları vatandaşların ulaşımını sağlarken, Anadolu Yakası'nda ise M4, M5 metro hattı hizmet verir. Her gün yüzbinlerce yolcuya hızlı ve trafiksiz ulaşım olanağı sunan metrolar ile ilgili bazı soru işaretleri de akıllara gelir. Metro durakları isimleri ve metro sefer saatleri bunların başında yer alır. İstanbul'da hizmet veren 8 metro hattı ve durakları şöyle;

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Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Durakları

  • Yenikapı
  • Aksaray
  • Emniyet Müdürlüğü
  • Topkapı – Ulubatlı
  • Bayrampaşa
  • Sağmalcılar
  • Kocatepe
  • Esenler Otogarı
  • Terazidere
  • Davutpaşa
  • Merter
  • Zeytinburnu
  • Bakırköy
  • Bahçelievler
  • Ataköy – Şirinevler
  • Yenibosna
  • DTM Dünya Ticaret Merkezi
  • Atatürk Havalimanı

Entegrasyon (Aktarma)

Yenikapı İstasyonu'nda, M2 Yenikapı-Hacıosman ve Marmaray işletmesine,
Merter, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Ataköy-Şirinevler istasyonlarında, metrobüs işletmesine,
Aksaray ve Zeytinburnu istasyonlarında, T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı'na aktarma yapılabilir.

Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

Yenikapı - Kirazlı Metro Hattı Durakları

  • Yenikapı
  • Aksaray
  • Emniyet Müdürlüğü
  • Topkapı – Ulubatlı
  • Bayrampaşa
  • Sağmalcılar
  • Kocatepe
  • Esenler Otogarı
  • Esenler
  • Menderes
  • Üçyüzlü
  • Bağcılar Meydan
  • Kirazlı – Bağcılar

Entegrasyon (Aktarma)

Yenikapı İstasyonu'nda, M2 Yenikapı - Hacıosman ve Marmaray işletmesine,
Aksaray ve Bağcılar Meydan istasyonlarında, T1 Bağcılar - Kabataş Tramvay Hattı'na,
Kirazlı İstasyonu'nda, M3 Kirazlı – Olimpiyat - Başakşehir Metro Hattı'na aktarma yapılabilir.

Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

Yenikapı - Taksim - Hacıosman Metro Hattı Durakları

  • Yenikapı
  • Vezneciler
  • Haliç
  • Şişhane
  • Taksim
  • Osmanbey
  • Şişli – Mecidiyeköy
  • Gayrettepe
  • Levent
  • 4. Levent
  • Sanayi Mahallesi
  • Seyrantepe
  • İTÜ – Ayazağa
  • Atatürk Oto Sanayi
  • Darüşşafaka
  • Hacıosman
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