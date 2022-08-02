Metro Durakları İsimleri 2022 - İstanbul Metro Haritası İle Durak İsimleri, Sefer Saatleri, Güzergahı, Durak Ve İstasyon Hattı

Metro, Türkiye'deki en hızlı ulaşılm araçlarından birisidir. İstanbul başta olmak üzere daha birçok ilde her gün yüzbinlerce yolcuya hizmet sağlamaktadır. Yayalar ve diğer araçlar tarafından erişilemeyen özel tünellerde bulunan demiryollarıdır. Metro durakları da yolcular tarafından sıkça araştırılır. İstanbul metro durakları isimleri, sefer saatleri, güzergah hattı ve haritası için doğru yerdesiniz. 2022 İstanbul metro durakları isimleri, durak haritası ve sefer saatleri aşağıda yer alıyor.