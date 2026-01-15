Haberler
Fotohaber
MİAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Diyanet ile Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?
Giriş Tarihi: 15.01.2026 21:03
MİAÇ KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ: Diyanet ile Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir?
Miraç; Hz. Muhammed (s.a.v.) göğe yükselip Allah ve öte alemleri görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir. Bu geceyi müslüman alemi dua ve ibadetlerle karşılarken aynı zamanda Diyanet önerilerine göre bu gecede yapılaması gereken çeşitli ibadetleri de yerine getirir. Peki, Miraç Kandili'nde hangi zikirler ve tesbihler çekilir? İşte, kandil gecesinde yapılacak ibadetler...