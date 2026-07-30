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Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı
Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:38
Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olmaya hazırlanıyor. İlk maçın ardından tur biletini almak isteyen siyah-beyazlı ekip, kritik mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?