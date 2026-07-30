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Haberler Fotohaber Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı
Giriş Tarihi: 30.07.2026 07:38

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'a konuk olmaya hazırlanıyor. İlk maçın ardından tur biletini almak isteyen siyah-beyazlı ekip, kritik mücadelede sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Peki, Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde gözler Midtjylland - Beşiktaş rövanş karşılaşmasına çevrildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, turu belirleyecek mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Midtjylland - Beşiktaş maçına ilişkin merak edilen detaylar.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı

MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde Midtjylland ile Beşiktaş, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Danimarka'da oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

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Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı

MİDTJYLLAND - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Beşiktaş rövanş karşılaşması S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı dijital platform üzerinden aboneler canlı takip edebilecek.

Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kazanan Beşiktaş için rövanşta birçok avantajlı senaryo bulunuyor. İşte, o senaryolar;

  • Beşiktaş'ın galip gelmesi halinde turu geçecek.
  • Beraberlik, siyah-beyazlı ekibi bir üst tura taşıyacak.
  • Midtjylland'ın 1-0 kazanması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
  • Danimarka temsilcisinin iki veya daha farklı galibiyet alması durumunda ise tur atlayan taraf Midtjylland olacak.
Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekip, avantajını koruyarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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