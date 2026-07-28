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Haberler Fotohaber Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:19

Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. İlk maçı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor. Rövanş mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

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Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!

Midtjylland-Beşiktaş rövanş karşılaşması için heyecan arttı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun ilk maçını 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Danimarka'da avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor. Mücadelenin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Midtjylland-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe saat 20:00'de başlayacak.

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Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Herning Arena'da oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş'ın Midtjylland engelini aşması halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi olacak.

Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!

Siyah-beyazlı ekibin elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek ve Bohemian-Ballkani eşleşmesini kazanan takımla karşılaşacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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