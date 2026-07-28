Haberler
Fotohaber
Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!
Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:19
Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turu!
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Beşiktaş, deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. İlk maçı Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, avantajını koruyarak tur atlamayı hedefliyor. Rövanş mücadelesinin tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.