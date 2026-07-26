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Haberler Fotohaber Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:44

Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar ilk maçta sayısız gol fırsatından yararlanamazken, Orkun Kökçü'nün attığı gol ile 1-0 mücadeleden galip ayrılmıştı. İşte Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları;

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Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Midtjylland ile Beşiktaş arasındaki rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Midtjylland'ın ev sahipliğinde Herning Arena'da oynanacak.

Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…

MİDTJYLLAND – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Midtjylland – Beşiktaş karşılaşması S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö – Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…

Siyah-beyazlılar, Midyjlland'a elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian – Ballkani eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…
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Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…

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