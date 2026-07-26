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Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:44
Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları…
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar ilk maçta sayısız gol fırsatından yararlanamazken, Orkun Kökçü'nün attığı gol ile 1-0 mücadeleden galip ayrılmıştı. İşte Midtjylland Beşiktaş maçı ayrıntıları;