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Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:08
Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı
VNL 2026'da şampiyonluk heyecanı zirveye ulaştı. Yarı final engelini aşarak ilk finalist olan Brezilya Kadın Voleybol Takımı, altın madalya için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Kritik müsabaka öncesi gözler rakibe ve maç takvimine çevrildi. Peki, Brezilya finalde kiminle karşılaşacak? İşte, detaylar…