Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 yarı final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya, adını dev finale yazdıran ilk takım oldu. Altın madalya mücadelesinin tarih ve saat bilgileri içeren final takvimi netleşirken; Brezilya'nın şampiyonluk maçındaki rakibi, oynanacak diğer yarı final karşılaşmasının ardından kesinleşecek.