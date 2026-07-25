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Haberler Fotohaber Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı
Giriş Tarihi: 25.07.2026 14:08

Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı

VNL 2026'da şampiyonluk heyecanı zirveye ulaştı. Yarı final engelini aşarak ilk finalist olan Brezilya Kadın Voleybol Takımı, altın madalya için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Kritik müsabaka öncesi gözler rakibe ve maç takvimine çevrildi. Peki, Brezilya finalde kiminle karşılaşacak? İşte, detaylar…

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Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2026 yarı final mücadelesinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Brezilya, adını dev finale yazdıran ilk takım oldu. Altın madalya mücadelesinin tarih ve saat bilgileri içeren final takvimi netleşirken; Brezilya'nın şampiyonluk maçındaki rakibi, oynanacak diğer yarı final karşılaşmasının ardından kesinleşecek.

Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı

BREZİLYA FİNALDE KİMİNLE KARŞILAŞACAK?

Yarı finalde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek adını finale yazdıran Brezilya'nın şampiyonluk maçındaki rakibi, yarı finalin diğer ayağında oynanacak Türkiye - Çin karşılaşmasının galibi olacak..

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Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı

MİLLETLER LİGİ 3.'LÜK MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde bronz madalyanın sahibini belirleyecek olan üçüncülük mücadelesi, büyük final öncesinde sahne alacak. Yarı finalde Brezilya'ya 3-2 mağlup olan İtalya, üçüncülük maçında ilk finalist olabilmek için kapışan Türkiye - Çin karşılaşmasının mağlubu ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvayı kürsüde tamamlamak isteyen iki ekibin kozlarını paylaşacağı 3.'lük maçı, 26 Temmuz 2026 Pazar günü final karşılaşması öncesinde oynanacak.

Milletler Ligi Finalisti Belli Oldu: Brezilya Finalde Kiminle Karşılaşacak? VNL 2026 Final Programı

VNL 2026 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonu belirleyecek dev final müsabakası 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak. Çin'in Makao kentindeki gerçekleşecek dev organizasyonda maç programı şöyle:

  • 3.'lük (Bronz Madalya) Maçı: 26 Temmuz 2026 Pazar | TSİ 16:00
  • Büyük Final (Şampiyonluk Maçı): 26 Temmuz 2026 Pazar | TSİ 19:30

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