Milli Piyango büyük ikramiye kazananı! Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 800 milyon TL nereye çıktı, hangi ile?

Giriş Tarihi: 01.01.2026 00:06

Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi sonuçlandı. MPİ'nin resmi internet sitesinden açıklanan takvime göre adım adım gerçekleştirilen 31 Aralık çekilişi için bilet sahipleri ekran başındaydı. Şans oyunu tutkunları, 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan bileti öğrenmek için "Milli Piyango Yılbaşı 2026 büyük ikramiye hangi ile çıktı, kime çıktı?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...

Milli Piyango 2026 yılbaşı büyük ikramiyesinin kime çıktığı, çekilişin ardından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan bilet, talihli kişi ve biletin satıldığı gişe gündemde geniş yer buldu. Şans oyunu severler sonuçları bekliyor.Peki, 2026 Milli Piyango büyük ikramiyesi kime çıktı?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI!

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2026 çekilişi 800 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile tamamlandı. Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2026 yılında sahibini buldu. İşte, kazanan bilet ve sahibi hakkında bilgiler:

Kazandıran numaralar 3-0-3-1-3-8-5 oldu. Büyük ikramiye üç çeyrek bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

İşte talihliye ait bilgiler:

2026 MİLLİ PİYANGO NEREYE ÇIKTI?

Büyük ikramiyenin tamamı dağıtıldı. Üç çeyrek bilete çıkan ikramiyeyi kazananlar İstanbul/Esenyurt, İstanbul/Ümraniye ve Konya/Akşehir oldu.

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2023 yılında - 3550054

2022 yılında - 6530303

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

