Milli Piyango büyük ikramiye kazananı! Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 800 milyon TL nereye çıktı, hangi ile?
Giriş Tarihi: 01.01.2026 00:06
Milli Piyango 2026 yılbaşı çekilişi sonuçlandı. MPİ'nin resmi internet sitesinden açıklanan takvime göre adım adım gerçekleştirilen 31 Aralık çekilişi için bilet sahipleri ekran başındaydı. Şans oyunu tutkunları, 800 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan bileti öğrenmek için "Milli Piyango Yılbaşı 2026 büyük ikramiye hangi ile çıktı, kime çıktı?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...