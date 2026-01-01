Milli Piyango büyük ikramiye kazananı! Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 800 milyon TL nereye çıktı, hangi ile?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi ile büyük ikramiye 2026 yılında sahibini buldu. İşte, kazanan bilet ve sahibi hakkında bilgiler:

Kazandıran numaralar 3-0-3-1-3-8-5 oldu. Büyük ikramiye üç çeyrek bilete isabet etti ve o bilet Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

İşte talihliye ait bilgiler: